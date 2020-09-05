Snoop Dogg після колаборації з Тіною Кароль запустив власний бренд джина

Популярний репер і продюсер Snoop Dogg, який днями випустив трек спільно з українською співачкою Тіною Кароль, зайнявся виробництвом власного джина під назвою Indoggo.

Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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Snoop Dogg заявив, що його напій, розроблений спільно з Кінаном Таунсом, не буде схожий ні на один існуючий джин. У ньому будуть нотки полуниці і цитрусових і буде відсутній цукор. Перша партія напою з'явиться в Каліфорнії в кінці цього місяця, а на початку 2021 року продаватиметься по всій країні. Відомо, що пляшку джина від Snoop Dogg можна буде придбати за 30 доларів (0, 75 л) і за 2 долари (50 мл).

Репер зізнався, що з нетерпінням чекає моменту, коли світ спробує його джин, адже на його створення надихнув власний трек "Gin and Juice". "Коли в 1994 я написав Gin and Juice, він був про позитивні емоції і справжні переживання і, звичайно, став світовим хітом", – підкреслив Snoop Dogg.

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