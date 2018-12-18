Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні

Погода на сьогодні, 18 грудня в Україні

18 грудня в Україні поменшає опади, однак по всій країні очікується зниження температури повітря.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 грудня, у вівторок майже по всій країні очікується суха погода. Лише у західних областях продовжаться снігопади. Середня температура вночі складе до - 6-11, вдень -2-5.

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У Києві 18 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів, а також -7-9 морозу вдень.

Погода в Україні 18 грудня по містах

Ужгород -1+1

Львів -2-4

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -3-5

Рівне -3-5

Луцьк -2-4

Вінниця-6-8

Хмельницький -5-7

Житомир -6-8

Чернігів -7-9

Черкаси -5-7

Миколаїв -2-4

Одеса -1-3

Херсон -1+1

Полтава -5-7

Суми -7-9

Харків -5-7

Дніпро -3-5

Запоріжжя 0-2

Донецьк -1-3

Луганськ -3-5

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