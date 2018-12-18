Вітаємо на сайті Радіо Максимум!
На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
-
- 27
18 грудня в Україні поменшає опади, однак по всій країні очікується зниження температури повітря.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 грудня, у вівторок майже по всій країні очікується суха погода. Лише у західних областях продовжаться снігопади. Середня температура вночі складе до - 6-11, вдень -2-5.
І ще: Як правильно падати під час ожеледі, щоб запобігти травмам
У Києві 18 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів, а також -7-9 морозу вдень.
Погода в Україні 18 грудня по містах
- Ужгород -1+1
- Львів -2-4
- Чернівці -2-4
- Івано-Франківськ -2-4
- Тернопіль -3-5
- Рівне -3-5
- Луцьк -2-4
- Вінниця-6-8
- Хмельницький -5-7
- Житомир -6-8
- Чернігів -7-9
- Черкаси -5-7
- Миколаїв -2-4
- Одеса -1-3
- Херсон -1+1
- Полтава -5-7
- Суми -7-9
- Харків -5-7
- Дніпро -3-5
- Запоріжжя 0-2
- Донецьк -1-3
- Луганськ -3-5
Читайте також: Погода на грудень в Україні – прогноз синоптиків
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
Читай максимум цікавих новин у Viber
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Загрузка...
Новини
-
11:13Медики наголосили, чому потрібно бути обережним під час новорічних свят
-
10:54Hyundai Motor представила унікальну технологію доступу до автомобіля
-
10:36Картинки з Миколаєм: листівки і відкритки до дня Святого Миколая 2018
-
10:195 чоловічих справ, які варто довірити професіоналу
-
09:53Оголошено шорт-лист Оскара 2019: український "Донбас" не увійшов
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
09:21Укрзалізниця продовжує хизуватися Kyiv Boryspil Express, але не все так гладко
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
08:24З'явились офіційні фото смартфона Samsung Galaxy S10: це щось з чимось
-
07:57Аніта Луценко розповіла, яка повинна бути ідеальна вага
-
07:32У США старий пікап продають за ціною Ferrari
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
23:53Меланія Трамп вийшла у світ в розкішному образі
-
23:43З секс-шопу: турботлива матуся купила своєму синочку надувну вівцю
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
23:20Укрзалізниця призначила 23 додаткові поїзди на свята: список напрямків
-
23:14Ця щоденна звичка може негативно вплинути на здоров'я
-
22:56Рейтинг найпопулярніших зірок у Instagram 2018
-
22:43Lenovo Z5s готують до презентації: безрамковий дисплей і до 12 ГБ оперативки
-
22:23У мережі показали, яким буде новий суперкар Porsche
-
22:12Фахівці назвали продукти, які варто їсти після тренувань
-
21:58OnePlus 6T McLaren Edition – смартфон з технологією найшвидшої зарядки у світі
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
21:22Катерина Кухар прокоментувала скандал навколо Сергія Полуніна
-
21:15Як підвищити концентрацію: дієві методи
-
08:555 ознак того, що кава не приносить вам користі
-
07:14Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні
- 17 грудня
-
21:45Серіал За правом любові 5 серія – дивитися онлайн 17-12-2018
-
18:13П'ять легких способів побороти зимову втому
-
15:12Жеребкування 1/16 Ліги Європи: стали відомі суперники Динамо і Шахтаря
-
14:00Новорічна ялинка 2019: поради, як обрати зелену красуню
-
12:14Подарунки на Миколая коханому: ідеї, що подарувати хлопцю чи чоловіку
-
09:31Міс Всесвіт 2018: як виглядає переможниця конкурсу
-
07:00Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 грудня 2018 для знаків Зодіаку
- 16 грудня
-
21:55Які помилки допускають водії при регулюванні дзеркал
-
19:55Зимовий плейлист популярної музики для затишного вечора
-
17:30Дівчина тижня: сексуальна американська фітнес-модель Ана Чері (18+)
-
15:16Українців попередили про небезпеку лавин
-
09:19Футболіст Динамо увійшов у трійку кращих гравців Європи
-
08:13Медики розповіли, чому потрібно регулярно їсти гранати
- 15 грудня
-
23:53Х-фактор 9: хто покинув шоу у четвертому прямому ефірі від 15-12-2018
-
21:23Фантастична TAYANNA та гола пародія на Олю Полякову: огляд Instagram (18+)
-
19:00Х-фактор 9 сезон 16 випуск: дивитися онлайн четвертий прямий ефір
-
15:56За що Єлизавета II критикує Кейт Міддлтон
-
11:50Офіційно! Українці можуть замовити Tesla Model 3 з сайту компанії
-
08:56Науковці розповіли, як безлад впливає на людину
- 14 грудня
-
19:41Новорічний манікюр 2019: ідеї красивих нігтів на Новий рік у фото
-
16:21Що раніше готували на Новий рік: 8 головних страв
-
14:00Хто такий Аквамен від DC: усе про новий фільм та історію героя
-
12:16Популярна музика: плейлист нових сучасних пісень тижня
Радіо Максимум › Погода › Події ›