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Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні

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Погода на сьогодні, 18 грудня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні, 18 грудня в Україні

18 грудня в Україні поменшає опади, однак по всій країні очікується зниження температури повітря.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 18 грудня, у вівторок майже по всій країні очікується суха погода. Лише у західних областях продовжаться снігопади. Середня температура вночі складе до - 6-11, вдень -2-5.

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У Києві 18 грудня очікується хмарна погода без істотних опадів, а також -7-9 морозу вдень.

Погода в Україні 18 грудня по містах

Сніжно та морозно: погода 18 грудня в Україні - фото 295560
  • Ужгород -1+1
  • Львів -2-4
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -3-5
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця-6-8
  • Хмельницький -5-7
  • Житомир -6-8
  • Чернігів -7-9
  • Черкаси -5-7
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1+1
  • Полтава -5-7
  • Суми -7-9
  • Харків -5-7
  • Дніпро -3-5
  • Запоріжжя 0-2
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -3-5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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