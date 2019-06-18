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Сніжана Бабкіна народила третю дитину Сергію: відома стать малюка

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Подружжя Бабкіних - фото 1
Подружжя Бабкіних

Український музикант Сергій Бабкін став батьком! Його кохана дружина Сніжана народила йому третю дитину. Дізнайтеся всі деталі зіркового поповнення!

18 червня 2019 року о 9:52 ранку Сніжана Бабкіна народила ... сина! Вага малюка – 3 кг 250 грамів, зріст – 53 см. Відомо, що Сергій Бабкін був присутній на пологах і плакав, взявши на руки новонародженого. Малюк і мама почуваються добре.

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З нагоди радісної звістки артист присвятив дружині та сину щемкий вірш:

"…Когда нужен щит,
Я буду стоять впереди
Если нужна опора,
Я всегда у тебя за спиной.
Скоро ты станешь мамой,
Уже в третий раз
Подаришь нашему миру мужчину,
Самого младшего в нашем мире.
Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.
И я тоже не удержусь.
Буду молчать и плакать.
Потому что сказать ничего не смогу.
Потому что уже всё сказано.
Потом нежно возьму его на руки,
Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"
Он услышит меня и икнёт в ответ"

Нагадаємо, Сергій та Сніжана Бабкіни познайомилися у 2007 році. На той момент у Сергія вже був син Ілля від попереднього шлюбу, а Сніжана виховувала Артура. У 2010 році у пари народилася донька Веселина. Ім'я новонародженого малюка щасливі батьки поки що тримають у секреті.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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