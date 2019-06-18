Сніжана Бабкіна народила третю дитину Сергію: відома стать малюка

Український музикант Сергій Бабкін став батьком! Його кохана дружина Сніжана народила йому третю дитину. Дізнайтеся всі деталі зіркового поповнення!

18 червня 2019 року о 9:52 ранку Сніжана Бабкіна народила ... сина! Вага малюка – 3 кг 250 грамів, зріст – 53 см. Відомо, що Сергій Бабкін був присутній на пологах і плакав, взявши на руки новонародженого. Малюк і мама почуваються добре.

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З нагоди радісної звістки артист присвятив дружині та сину щемкий вірш:

"…Когда нужен щит,

Я буду стоять впереди

Если нужна опора,

Я всегда у тебя за спиной.

Скоро ты станешь мамой,

Уже в третий раз

Подаришь нашему миру мужчину,

Самого младшего в нашем мире.

Обитатели будут смеяться и плакать от счастья.

И я тоже не удержусь.

Буду молчать и плакать.

Потому что сказать ничего не смогу.

Потому что уже всё сказано.

Потом нежно возьму его на руки,

Назову ему имя его и добавлю: "Сыночек, привет!"

Он услышит меня и икнёт в ответ"

Нагадаємо, Сергій та Сніжана Бабкіни познайомилися у 2007 році. На той момент у Сергія вже був син Ілля від попереднього шлюбу, а Сніжана виховувала Артура. У 2010 році у пари народилася донька Веселина. Ім'я новонародженого малюка щасливі батьки поки що тримають у секреті.

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