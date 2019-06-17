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Меган Маркл і принц Гаррі оприлюднили перше фото сина

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Меган Маркл і принц Гаррі - фото 1
Меган Маркл і принц Гаррі / instagram

Герцог і герцогиня Сассекські з нагоди Дня батька опублікували фотографію свого сина Арчі. Знімок з’явився на офіційній сторінці членів королівської сім'ї в соціальній мережі Instagram.

У мережі з'явилося перше фото, на якому маленький принц зображений з відкритими очима. "З Днем батька! І бажаємо особливого першого свята герцогу Сассекському", – йдеться у підписі до фото.

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Нагадаємо, первісток принца Гаррі, сина спадкоємця престолу принца Чарльза, і колишньої актриси Меган Маркл з'явився на світ 6 травня 2019 року, отримавши при народженні ім'я Арчі Харрісон Маунтбеттен-Віндзор.

Дитина принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган Маркл буде хрещена у каплиці Святого Георгія у Віндзорі, де і його батько. Церемонія відбудеться в липні, коли Арчі виповниться два місяці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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