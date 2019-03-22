Сергій Бабкін – Моє кохання: слухай нову українську пісню (відео і текст)

Відомий український музикант Сергій Бабкін випустив новий український трек "Моє кохання". Пісня увійшла до свіжого альбому артиста "Музасфера". Зацініть новинку!

Сергій Бабкін традиційно вклав у нову пісню особливий сенс. "Моє кохання" про справжні стосунки, з усіма радощами та складнощами. Головна думка, яку хоче донести співак – якщо у вас є сильне кохання, то воно вас надихає та вам усе буде під силу.

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Сергій Бабкін – слухати онлайн нову пісню МОЄ КОХАННЯ:

Текст і слова пісні "Моє кохання"

Я тобі не брат,

Ти мені не сестра.

Між нами інколи буває напруга гостра.

Серед усіх витрат – ця незгасна гра.

Ми наче Боні і Клайд або клан Коза Ностра.

Я зберігаю все, що переміг з тобою.

Мій корабель твій парус несе

І ми як ОЕ не здамося без бою.

Шари нашої щільної сфери захищають цей світ від омани,

Розсиплються попелом всі люцифери,

Бо ми є кохання свого наркомани.



Приспів:

Це мене підсилює

Це мене націлює

Притуляє близько до себе

Й майже цілує

Це мене підпалює

Це з ніг мене звалює

Полює на мене, обнулює і знову малює

Я під тебе заточений

Мене для тебе розлочили

Кожен день тобі приурочений

З тобою на успіх приречений

Моє вітання, моє кохання

Моє спасіння, моє насіння

Моє питання, моє останнє

Моє видіння, моє проміння

Моє вітання

Моє кохання

Моє вітання

Моє кохання



Коли ти деінде йдеш для мене це ніби таємний знак.

Я лише твій кортеж.

Ти нескінченна – безмежний смак.

Проникаючи в твій світогляд,

Я чую як стегна стогнуть,

Ми стрибаємо в свою безодню

І залишаємось там назавжди.



Приспів:

Це мене підсилює

Це мене націлює

Притуляє близько до себе

Й майже цілує

Це мене підпалює

Це з ніг мене звалює

Полює на мене, обнулює і знову малює

Я під тебе заточений

Мене для тебе розлочили

Кожен день тобі приурочений

З тобою на успіх приречений

Моє вітання, моє кохання

Моє спасіння, моє насіння

Моє питання, моє останнє

Моє видіння, моє проміння

Моє вітання

Моє кохання

Моє вітання

Моє кохання

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