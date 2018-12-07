Снігопади та відлига: погода в Україні на вихідних

На вихідних, 8-9 грудня в Україні очікуються дощі з мокрим снігом, а також нічні заморозки.

Атмосферні фронти принесуть в країну дощ з мокрим снігом та відлигу, а вночі – посилення морозів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вже 8 грудня, у суботу, опади пройдуть на заході, півночі та у центрі країни, а на решті території суттєві дощі зі снігом малоймовірні.

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"Дощ – бо вже завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги. Проте найближчої ночі ще поморозить, -1-6 градусів, на північному сході до -10 градусів. Вітер буде південно-західним, поривчастим", – пояснила синоптик.

9 грудня, у неділю, опади дійдуть і до сходу та півдня. А от на півночі буде суха погода Температура повітря втримається близько нуля. Найтепліше буде на заході та півдні – до +2+7.

"У Києві 8 грудня та вночі й вранці 9 грудня – мокрий сніг та дощ. Вдень 9 грудня – без істотних опадів. Температура повітря у денні години близько нуля, вночі 8 грудня -4-6 градусів, а вночі 9 грудня 0-2 градуси морозу", – підсумувала Діденко.

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