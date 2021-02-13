Снігопади та морози в Україні: яка ситуація на дорогах

Обмеження руху для вантажівок залишаються на дорогах у Волинській та Львівській областях, повідомляє Укравтодор.

На Волині обмеження діють на Т-18-02 / М-07 / – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – / Р-14 / – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – / Н-17 / на ділянці смт. Торчин – с. Шклинь; Т-03-02 Піща – Шацьк – Любомль – Володимир-Волинський – Павлівка – Горохів – Берестечко – Козин – / М-06 / на ділянці р Володимир-Волинський – с. Павлівка; Т-03-05 / Т-03-02 / – Шацьк – Волиця – Прип'ять – Любохини – / Т-03-08 /, на ділянці с. Павлівка – смт. Локачі; Т-03-03 Луцьк – Радомишль – Демидівка – Дубно.

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У Львівській області з 3:20 п'ятниці введено обмеження руху для великогабаритного транспорту на дорогах: М-06 Київ – Чоп, км 500 – км 567 і М-09 Львів – Тернопіль – Рава-Руська, км 59 - км 113.

Водночас обмеження скасовані в Закарпатській, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській, Вінницькій та Київській областях. Стан покриття на автодорогах державного значення в областях, де останню добу випадав сніг місцями засніжене, в інших областях – мокре. На всіх перевальних ділянках доріг невеликий сніг.

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