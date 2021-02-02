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Прогноз бабака Тимка 2021: коли прийде весна в Україну
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День бабака щороку відзначають 2 лютого, адже у цей день будять бабаків, щоб дізнатись, якою буде весна. Українська зірка бабак Тимко вже також "поділився" своїм прогнозом.
Бабак Тимко ІІІ, який мешкає на біологічній станції Харківського національного університету Каразіна, сповістив українців про прихід ранньої весни.
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За традицією, 2 лютого, у День бабака, Тимка дістали з будиночка. Цьогоріч він не побачив своєї тіні, тож це вказує на потепління.
"Весна у нас буде рання, але це не означає, що через тиждень-два, а треба трошки почекати. Через шість тижнів буде тепло", – пояснює таке передбачення бабака його господиня Надія Токарська.
Зважаючи на те, що у світі триває пандемія коронавірусу, то у Тимка вирішили "розпитати" про найкращий спосіб вберегтись від COVID-19. Для цього перед тваринкою поставили спортивні атрибути, сало з часником, фрукти, іграшкового Почекуна з написом "Витримка", посудину з написом "Вакцина" та маленький космічний апарат "На Марс". Спершу Тимко обрав спортивне знаряддя, а тоді побіг до Почекуна.
Відзначимо, що на Харківщині ще з 2004 року "радяться" з Тимком у День бабака, щоб дізнатись, якою ж буде весна.
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