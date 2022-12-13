Снігопади та дощі: якою буде погода в Україні 13 грудня

13 грудня в Україні переважатиме хмарна погода, а у частині областей очікуються опади у вигляді снігу та дощів. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

13 грудня, у вівторок, сніг та мокрий сніг завітає у більшість областей, крім західних. Тим часом на південному сході пройдуть дощі, а у більшості центральних та Харківській і Сумській областей серйозні опади та налипання мокрого снігу, про що повідомляє Укргідрометцентр.

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На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-5° тепла, вдень у Криму до 8° тепла, – йдеться у повідомленнях.

На Київщині та у Києві 13 грудня без суттєвих опадів, місцями невеликий сніг, вітер сягатиме 7-2 м/с, а температура втримається на рівні 1-3° морозу. Також варто бути дуже обачними через ожеледицю на дорогах.

Прогноз погоди на 13 грудня по містах України:

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