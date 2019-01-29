Сніг з дощем та відлига: прогноз погоди на 29 січня

Погода на сьогодні 29 січня в Україні

29 січня в Україну прийде потепління з відлигою, а частину областей накриють опади у вигляді мокрого снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже 29 січня, у вівторок, в країні очікується підняття температури. У середньому у всіх областях прогнозується до +1+3, а на півдні навіть до +6+8. До того ж, всюди, крім сходу та півдня, пройдуть дощі з мокрим снігом.

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У Києві 29 січня температура вдень підійметься до +1+3, очікуються дощі зі снігом.

Прогноз погоди на 29 січня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк +1+3

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +5+7

Одеса +8+10

Херсон +6+8

Полтава 0-2

Суми -1-3

Харків -2-4

Дніпро +1+3

Запоріжжя +3+5

Донецьк 0-2

Луганськ -1-3

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