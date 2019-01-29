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Сніг з дощем та відлига: прогноз погоди на 29 січня

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Погода на сьогодні 29 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 29 січня в Україні

29 січня в Україну прийде потепління з відлигою, а частину областей накриють опади у вигляді мокрого снігу.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже 29 січня, у вівторок, в країні очікується підняття температури. У середньому у всіх областях прогнозується до +1+3, а на півдні навіть до +6+8. До того ж, всюди, крім сходу та півдня, пройдуть дощі з мокрим снігом.

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У Києві 29 січня температура вдень підійметься до +1+3, очікуються дощі зі снігом.

Прогноз погоди на 29 січня у містах України:

Сніг з дощем та відлига: прогноз погоди на 29 січня - фото 304118
  • Ужгород +1+3
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +8+10
  • Херсон +6+8
  • Полтава 0-2
  • Суми -1-3
  • Харків -2-4
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк 0-2
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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