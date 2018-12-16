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Сніг та ожеледиця: погода 17 грудня в Україні

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Погода на завтра, 17 грудня - фото 1
Погода на завтра, 17 грудня

Погода в Україні 17 грудня відзначиться снігопадами на заході та зниженням температури.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 17 грудня, у понеділок, майже по всій країні не очікується значних опадів. У західних областях пройдуть снігопади. На дорогах ожеледиця, а вітер посилиться до 5-10 м/с.

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"Температура у західних та південних областях вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу, на Закарпатті, півдні Одещини вдень 1-4° тепла; на решті території вночі 6-11° морозу, вдень 3-8° морозу", – відзначають синоптики.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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