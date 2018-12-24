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Сніг та мороз: погода 25 грудня в Україні

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Погода на завтра, 25 грудня - фото 1
Погода на завтра, 25 грудня

Погода 25 грудня в Україні відзначиться посиленням вітру та снігопадами.

25 грудня, у вівторок, майже по всій країні очікується значне погіршення погодних умов. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

І ще: Діденко розповіла про погоду 31 грудня – 1 січня в Україні

"Вже в Різдвяну ніч та завтра вдень південна частина, більшість Центру, Схід України плюс Сумщина опиняться у складній погоді: сильні опади, штормовий вітер, налипання мокрого снігу. На Півночі та Заході завтра сніг, але без фанатизму. Похолодає до невеликого морозу. Ожеледиця!", – відзначила вона.

У Києві 25 грудня сніжитиме, а також буде дуже слизько. Температура вдень коливатиметься на рівні -2-5.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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