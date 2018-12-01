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Сніг та мороз: погода 1 грудня в Україні
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Початок зими в Україні відзначиться погіршення погодних умов, а також посиленням морозу.
1 грудня у більшості областей України очікуються опади у вигляді снігу і мокрого снігу та поступове зниження температури. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
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"1 грудня складна погода охопить значну частину України – сніг, поривчастий вітер, на півдні, на південному сході, де температура буде вища, мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу. Опади утримаються хіба що на Заході, там переважно буде сухо, щоправда, поступившись місцем сильнішим морозам", – відзначила вона.
У Києві у суботу, 1 грудня, сніжитиме, а також знизиться температура. На вихідних вночі у столиці буде до -6-10, а також до -4-5 вдень.
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