Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Сніг та холод: погода на 12 листопада в Україні

  • 93
Погода на завтра 12 листопада - прогноз погоди в Україні - фото 1
Погода на завтра 12 листопада - прогноз погоди в Україні

12 листопада, у понеділок, в Україні очікується зниження температури та незначні опади.

У понеділок, 12 листопада, в країні продовжить зменшуватись температура до +2+6 вдень, а у східних областях навіть близько нуля. Найтепліша погода втримається на заході до +7+12. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму профілі в соцмережі Facebook.

І ще: Холодно та вітряно: погода в Україні 11 листопада

"Трохи може політати невеликий сніг на Сході, покапати дощем чи мрякою на південному заході. Проте загалом – без опадів. У Києві погода мотивуватиме до написання похмурих текстів, безнадійних віршів про нещасливе кохання, 'зрадофільства' та 'всепропальства'. Бо буде хмарно, вогко, вітряно та холодно", – відзначила вона.

Читайте також: До Києва прийшли перші морози

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Ностальгійний тест: Як добре ти пам'ятаєш улюблені речі 90-х?
  • 20 листопада, 18:30
  • 1656
Стоянівка – переможці шоу Ліга сміху 4: відео виступу у фіналі
  • 23 листопада, 22:13
  • 1464
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 811834
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна