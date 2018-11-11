Сніг та холод: погода на 12 листопада в Україні

12 листопада, у понеділок, в Україні очікується зниження температури та незначні опади.

У понеділок, 12 листопада, в країні продовжить зменшуватись температура до +2+6 вдень, а у східних областях навіть близько нуля. Найтепліша погода втримається на заході до +7+12. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своєму профілі в соцмережі Facebook.

І ще: Холодно та вітряно: погода в Україні 11 листопада

"Трохи може політати невеликий сніг на Сході, покапати дощем чи мрякою на південному заході. Проте загалом – без опадів. У Києві погода мотивуватиме до написання похмурих текстів, безнадійних віршів про нещасливе кохання, 'зрадофільства' та 'всепропальства'. Бо буде хмарно, вогко, вітряно та холодно", – відзначила вона.

Читайте також: До Києва прийшли перші морози