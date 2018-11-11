Холодно та вітряно: погода в Україні 11 листопада

11 листопада в Україні втримається суха погода, однак температура повітря відчутно знизиться.

11 листопада, у неділю, по всій країні очікується сонячна та вітряна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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"Похолодає ще на кілька позначок і в більшості областей України буде лише +3+6 градусів, лише на Заході та крайньому Півдні України трохи вище, +7+13 градусів. До холоду причепиться сильний вітер. Гульня вулицями - таке собі задоволення, хіба що уривчастими кенгурячими перебіжками-стрибками між кав‘ярнями, музеями та магазинами. Одягайтеся тепліше, особливо не забудьте про шапку, капюшон та щільний закручений шалик. Дощів нема далі. Вони обрали собі тимчасово Західну Європу", - відзначила вона.

У Києві 11 листопада втримається холодна та вітряна погода з температурою до +2+4 вдень. У понеділок вітер посилиться по всій країні.

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