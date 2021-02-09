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Сніданок, який допоможе поліпшити самопочуття

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Сніданок - фото 1
Сніданок / pinterest

Збалансований сніданок забезпечує поживні речовини, які потрібні організму. Що варто їсти на сніданок?

Здоровий сніданок так само важливий, як поживний обід чи легка вечеря.

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Проведені в цій галузі дослідження показали, що сніданок:

  • збільшує концентрацію уваги і пам'ять;
  • покращує результати на роботі;
  • зменшує дратівливість;
  • допомагає контролювати здорову вагу тіла;
  • сприяє поліпшенню образу харчування.

Дієтологи стверджують, що саме сніданок відповідає за настрій, сили і енергію протягом дня. Звичайно, ви можете обмежитися чашкою кави, а дітей нагодувати булочками з чаєм, але вже через годину ви відчуєте неприємний ефект від такої їжі: печія, можливі головні болі; у дітей млявість, сонливість, неможливість сприйняття нової інформації на уроках.

У здорового сніданку має бути правильний баланс вуглеводів, білків і жирів, щоб підтримувати рівень енергії протягом всього ранку. Ваша дитина і ви можете вибрати такі варіанти, як каша, вівсянка, мюслі, варені яйця, омлет, тости, сир, фрукти і йогурт. Цілозернові продукти є хорошим вибором для сніданку: організм перетравлює і поглинає їх повільніше, що дає йому більш тривалу енергію і відчуття ситості протягом дня.

Сніданок, який допоможе поліпшити самопочуття - фото 447000

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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