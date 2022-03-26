Сни Дріади – Лицарям: слухайте нову потужну пісню про українських героїв

Український рок-гурт Сни Дріади випустив новий трек "Лицарям", присвячений всім героям, які пожертвували власним життям, боронячи Україну. Це справді варто почути!

Івано-Франківський гурт Сни Дріади, на чолі з їх незмінним лідером Тарасом Квітиком, записав новий хіт під назвою "Лицарям", пише Радіо MAXIMUM.

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Ця пісня є присвятою всім полеглим героям, які віддали своє життя за Батьківщину, і яких ми, українці, ніколи не забудемо! – ділиться фронтмен Снів Дріади.

Потужне звучання підкреслило і те, що обкладинку для треку створив український ілюстратор та дизайнер Андрій Єрмоленко, який відомий завдяки нашивкам для сотень Євромайдану і воїнів АТО, а також серії неофіційних логотипів для найбільших міст України "United Colours of Ukraine".

Сни Дріади – Лицарям, слухайте пісню онлайн:

Текст пісні Сни Дріади – Лицарям

Тихо спіть, лицарі,

Ви усе віддали

За свободу і честь України.

Юних днів мрії-сни,

Сподівання ясні

Ви віддали

В ім’я Батьківщини.

Ми з ворожих сердець

Вам складаємо вінець –

Не присхне наша кров непомщена.

Присягаєм на кров:

"Батьківщина з оков

Мусить бути навіки спасена".

Як герої жили!

У борні полягли...

З ворогами змагались жорстоко.

Майорів гордо стяг

В ваших дужих руках:

Ми понесли його вдаль високо.

Гурт Сни Дріади заснований у 2008 році, створює та виконує пісні в жанрах альтернативний рок та альтернативний метал, хоча частенько виступають і в акустичному форматі. Сама назва колективу "Сни Дріади" говорить про його оригінальну концепцію бачення світу. "І всі ми можемо бути просто учасниками такого сну, вигаданими персонажами, і як тільки Дріада прокинеться, ми зникнемо. І поки беремо участь в чиїсь фантазії, є персонажами, хоч і вигаданими, треба насолоджуватися кожною миттю, поки Дріада ще спить", – пояснюють в гурті. Поки колектив має у своєму арсеналі два повноформатні та один EP-альбом, а також постійно тішить своїх слухачів випуском синглів. У позаконцертний та позастудійний час вокаліст Тарас Квітик регулярно проводить прямі музичні трансляції на платформі Twitch.

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