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Блогери розібрали Xiaomi 12 Pro: що ховається всередині флагманського смартфона
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Майже відразу після презентації флагманський смартфон Xiaomi 12 Pro потрапив до рук китайських блогерів. У своєму відеоролику вони показали повне розбирання смартфона й особливості його внутрішньої конструкції у всіх подробицях.
Нагадаємо, що Xiaomi 12 Pro показали під час презентації 28 грудня. Це флагманський смартфон, який може буквально заткнути за пояс топовий iPhone 13 Pro. Дивіться на відео, що показало його розбирання.
Це цікаво: Блогер порівняв на відео усі смартфони лінійки Xiaomi 12
Зважаючи на "гарячий характер" Snapdragon 8 Gen 1, виробник приділив чимало уваги системі охолодження гаджета. Крім випарної камери, в конструкції апарату використовується мідна фольга та теплопровідна плівка. Всі ці компоненти покликані ефективно відводити тепло від заліза.
Камера Xiaomi 12 Pro охоплює датчик зображення Sony IMX707 з функцією OIS, "портретник" Samsung та 50-мегапіксельний сенсор із надширококутними лінзами. Під час розбирання блогери також розглянули модулі оперативної пам'яті LPDDR5 та накопичувача UFS 3.1 виробництва SK Hynix. На особливу увагу, на думку авторів ролика, заслуговує й акустична система гаджета з розширеним набором динаміків.
Під екраном смартфона розмістився ультратонкий сканер відбитків пальців. Крім того, в корпусі Xiaomi 12 Pro широко використовуються гумові ущільнювачі для захисту від води.
Зазначимо, що ціна нового флагмана стартує з позначки $738. Але вона актуальна лише для ринку Китаю. Скільки коштуватиме смартфон в Україні – поки невідомо.
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