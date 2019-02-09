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Snapdragon 712 – вища продуктивність, ще швидша зарядка, відмінний звук
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Абсолютно несподівано компанія Qualcomm представила новий мобільний процесор Snapdragon 712. Це оновлена і більш потужна версія Snapdragon 710, який вийшов торік.
Чипсет виконаний по 10-нм техпроцесу і містить вісім обчислювальних ядер. Основний акцент компанія зробила на розширенні мультимедійних можливостей, реалізувавши поліпшену продуктивність в іграх, якісне звучання по Bluetooth і підтримку ще швидшої зарядки.
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Мобільна платформа Qualcomm Snapdragon 712 включає вісім ядер Kryo 360, які працюють на частоті 2,3 ГГц. За графіку відповідає відеоприскорювач Adreno 616. За запевненням Qualcomm, у порівнянні з Snapdragon 710 продуктивність зросла приблизно на 10%.
При використанні Bluetooth-навушників звук має бути якіснішим завдяки технології TrueWireless Stereo Plus і Broadcast Audio. Крім того, програмно-апаратна платформа Qualcomm Aqstic забезпечує краще звучання в іграх.
Ще однією важливою відмінністю Snapdragon 712 від Snapdragon 710 стала підтримка технології швидкої зарядки Quick Charge 4+, що дозволяє поповнити 50% заряду акумулятора всього за 15 хвилин.
Як і у флагманських чипсетах, у Snapdragon 712 використовуються технології штучного інтелекту. Наприклад, при створенні фото смартфон автоматично може визначити, чи ведеться зйомка в умовах недостатнього освітлення, щоб підвищити яскравість об'єктів на передньому плані. Крім того, багатокадрове шумозаглушення дозволяє робити кілька фотографій одночасно, а потім об'єднувати їх для створення одного високоякісного знімка.
Технічні характеристики Qualcomm Snapdragon 712:
- Техпроцес: 10-нм FinFET
- Центральний процесор: 8 ядер Kryo 360 по 2,3 ГГц
- Графічний процесор: Adreno 616
- Підтримка камер: одна до 32 Мп або подвійна основна до 20 Мп
- Модем: Snapdragon X15 LTE Cat. 1513 800 Мбіт/с на завантаження і 150 Мбіт/с на вивантаження
- Швидка зарядка: Quick Charge 4+, від 0 до 50% за 15 хвилин
Про терміни появи пристроїв на Snapdragon 712 поки нічого не повідомляється.
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