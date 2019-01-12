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Snapdragon 675 - найпотужніший процесор для бюджетних смартфонів

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Snapdragon 675 набрав пристойну кількість балів - фото 1
Snapdragon 675 набрав пристойну кількість балів / thepioneer

Представлений в кінці минулого року мобільний процесор Qualcomm Snapdragon 675 нарешті з'явився у базі даних популярного бенчмарку AnTuTu.

Поки відомо тільки про один пристрій, який працює на базі нового чипсета, але результати його тестування виявилися вкрай несподіваними.

І ще: Камеру нового Redmi Note 7 перевірили в дії: найкраща серед бюджетників?

У AnTuTu процесор Snapdragon 675 набирає 174 402 бали. Це більше у порівнянні з його попередниками - Snapdragon 670 (144 742) і Snapdragon 660 (159 451). Найдивовижніше, що новинка виявилася навіть потужніша за представника 700-ї - Snapdragon 710, який демонструє в цьому ж тесті 167 971 бали.

Snapdragon 675 - найпотужніший процесор для бюджетних смартфонів - фото 300759

Наразі відомо, що Snapdragon 675 буде використовуватися в майбутньому смартфоні Redmi Pro 2.

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Джерело: gizmochina
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