Смугасті посли: херсонські кавуни розкажуть про туристичні принади свого регіону

Цьогоріч українці зможуть не лише поласувати кавунами, а й більше дізнатися про Херсон – їхню батьківщину. У цьому допоможуть QR-наліпки, які будуть нанесені на улюблені літні ягоди українців.

QR-коди відсилатимуть до інформаційного ресурсу про Херсонську область. Ідея буде реалізована у рамках туристичного проєкту TripMustGoOn.

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На ста тисячах кавунів буде розміщена маленька наклейка з QR-кодом, яка приведе на інформаційний ресурс про нашу область, – повідомив президент регіональної туристичної організації "Туризм Херсона" Павло Білецький.

На кавунах будуть наліпки з QR-кодами

За словами Білецького, херсонський кавун стане "зеленим смугастим послом регіону". Інформаційний ресурс розповідатиме про туристичні принади Херсонщини. QR-наклейки будуть розміщувати у партнерстві з місцевими фермерами.

Туристичний проєкт TripMustGoOn стартував у Херсонській області 1 липня за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У рамках проєкту створять інформаційний портал, чат-бот, буклети-путівники, проведуть експедиції, фотовиставку та конкурс.

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