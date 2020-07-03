Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Смугасті посли: херсонські кавуни розкажуть про туристичні принади свого регіону

  • 28
Кавуни розкажуть про цікаві місця на Херсонщині - фото 1
Кавуни розкажуть про цікаві місця на Херсонщині

Цьогоріч українці зможуть не лише поласувати кавунами, а й більше дізнатися про Херсон – їхню батьківщину. У цьому допоможуть QR-наліпки, які будуть нанесені на улюблені літні ягоди українців.

QR-коди відсилатимуть до інформаційного ресурсу про Херсонську область. Ідея буде реалізована у рамках туристичного проєкту TripMustGoOn.

Візьміть на озброєння: Здаю круті місця: Притула розкрив ідеальний маршрут для мандрів Заходом України

На ста тисячах кавунів буде розміщена маленька наклейка з QR-кодом, яка приведе на інформаційний ресурс про нашу область, – повідомив президент регіональної туристичної організації "Туризм Херсона" Павло Білецький.

На кавунах будуть наліпки з QR-кодами - фото 413892
На кавунах будуть наліпки з QR-кодами

За словами Білецького, херсонський кавун стане "зеленим смугастим послом регіону". Інформаційний ресурс розповідатиме про туристичні принади Херсонщини. QR-наклейки будуть розміщувати у партнерстві з місцевими фермерами.

Туристичний проєкт TripMustGoOn стартував у Херсонській області 1 липня за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). У рамках проєкту створять інформаційний портал, чат-бот, буклети-путівники, проведуть експедиції, фотовиставку та конкурс.

А тут ми зібрали для вас добірку найкращих місць в Україні для відпочинку на морі, які потрібно відвідати влітку, щоб отримати максимум вражень! Не забувайте про те, що літній відпочинок в Україні можливий й не менш цікавий, ніж за кордоном. Пізнавайте рідний край та отримуйте задоволення.

Читайте також: Учені назвали вагому причину вивчати рідне місто

Джерело: Укрінформ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Знай наших! 15 топових голлівудських зірок з українським корінням
  • 01 липня, 16:36
  • 1688
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 215
Гороскоп на липень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку
  • 30 червня, 09:00
  • 2155
Загрузка...
Новини