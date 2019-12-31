СМС привітання з Новим роком 2020: короткі новорічні побажання

Підібрали для вас короткі СМС привітання з Новим роком 2020! Гарні, прикольні новорічні sms-ки, якими можна поздоровити рідних, друзів та колег, з прийдешніми святами – у нашій добірці!

Короткі СМС привітання чудово підійдуть для того, щоб поздоровити усіх з Новим роком 2020 навіть під час бою курантів, адже ви встигнете надіслати повідомлення рідним, друзям та колегам.

Тут більше: Привітання з Новим роком Щура українською мовою

Не лінуйтеся знайти оригінальні новорічні sms-ки з прийдешнім святом, адже ваші адресати заслуговують найкращих рядків!

Тисніть на потрібний вам пункт та переходьте до розділу побажання:

***

З Новим роком! З новими змінами!

Щур хай порадує низькими цінами,

Легше нам жити Щур обіцяє,

Хто в це не вірить, того хай кусає!

***

Хай рік 2020-тий

Буде славний і багатий,

І подарує білий Щур –

По Європі довгий тур.

Нехай дарує символ року

Веселощі та вдачу

І безліч різних починань

Й сюрпризів на додачу!

***

Йде від Мишки відлік часу,

Й не мінявся він ні разу.

Отже, Мишка знов при владі,

І ми всі їй дуже Раді!

***

Грошеняток бiльше вдвоє,

А кохання навiть втроє,

І нехай цей Новий 2020 Рiк

Буде кращим як торік!

***

Оскільки рік Щура іде

Всім нам точно повезе.

Буде грошей в нас багато,

І підніметься зарплата.

***

Нехай буде маленька криска

На щастя та успіх щедра.

Нехай принесе вона на спинці

Мішок любові, удачі й добра!

***

Хай несе вам Новий рік

Лиш достаток на поріг,

Щоб добро в житті велося,

Все омріяне збулося!

***

Незабаром Новий рік

Переступить ваш поріг!

Хай до вас він завітає

З тим, що серце забажає.

***

Вже рік старий за обрії пливе.

Уже й Новий стоїть на виднокрузі.

Хай у Новому буде все нове,

Старі лиш вина, істини та друзі!

***

Хай любові цілий міх

принесе Вам Новий рік,

Хай біда проходить боком,

з Новим щастям, з Новим роком!

***

Зичу сонця та світлих надій,

Миру й втіхи на кожному кроці,

Також здійснення планів і мрій

У прийдешньому 2020 році!

***

Хай пухнастий білий сніг

Грошей сипле на поріг,

Хай веселим рік цей плине,

Та здоров'я не покине!

***

З Новим роком, з новим щастям!

Хай цей рік для вас удасться.

На роботі хай шанують,

Часто премії дарують.

***

Хай буде Новий Рік схожий на диво,

Щоб кожен день жилося щасливо!

Щоб здійснилися задуми та мрії,

І щастям повнились надії!

***

З Новим роком вас вітаю.

Мільйон гривень вам бажаю.

Хай вас криза не торкнеться,

Щастя у сім'ю проллється!

***

Щастя безмежного в році новому,

миру і радості вашому дому!

Хай вам майбутнє дарує надію

І хай збуваються всі ваші мрії!

***

Хай Новий рік з добром до вас прийде,

Здоров'я, сміх і радість принесе,

Різдво з колядою хай завітає,

Щастям безмежним вас благословляє!

***

Вітаємо з Різдвом, з Новим Роком вітаємо!

Бажаєм Вам щастя, здоров'я бажаємо!

Хай серце радіє, душа хай співає,

А настрій святковий весь рік не зникає!

***

З Новим роком, українці!

Хай у квартирі та хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Картинка з Новим роком

***

Нехай щастя буде нескінченним, щоб аж голова йшла обертом! Удачі в майбутньому році. Нехай Щур стане вашим другом!

***

Ось і ще один Новий рік підкрався на м'яких лапах. Вітаємо! Нехай він буде сповнений радістю – золотистої, як сир! Нехай доля не скупиться на приємні сюрпризи, так що за самими непримітними дверцятами чекають переповнені ковбаскою комори! Нехай світло в душі горить тепло і рівно, як полум'я великої свічки!

***

Дозвольте привітати вас з приходом Щура! Нехай в цьому році він щедрою лапою сипле вам подарунків, нехай збуваються бажання і збуваються мрії! Навіть якщо ви мрієте про кар'єру кухаря в Парижі! Бажаю підтримки від близьких, підказок від Фортуни і натхнення зсередини! Ура!

***

Вітаю з Новим роком, з новою радістю та щастям! Бажаю солодко-мандаринового смаку удачі, веселого і чарівного настрою, як строката новорічна мішура, яскравої зірки на маківці ошатною ялинки, під якою знайдеш мішок фарту та короб здоров'я, міцніший за медовуху.

***

Нехай старий рік йде за куліси, а новий настає швидше! Нехай збудуться мрії під знаком щура – найгеніальнішого серед всіх інших звірів!

***

В році 2020 бажаю:

12 місяців без хвороб,

53 тижні всього найкращого,

8760 годин успіху,

525600 хвилин кохання і

31536000 секунди радості.

З новим 2020 роком!

***

У новорічну ніч тихо падає сніг на сходах, він тане, ти зараз далеко, а мені тебе не вистачає. Як хотілося б мені в цей сніг перетвориться й тихенько до тебе на долоні спуститься...

***

Нехай в прийдешньому році удача не покине твій поріг, а запросить ще своїх подруг – кохання і красу. Разом вони допоможуть подолати будь-які неприємності та надихнуть на нові справи. Але якщо ця трійця буде капризувати – клич на допомогу мене. Я їм точно не дам прохолоджуватися!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, що все життя було, як новорічна ніч. Нехай любов п'янить, як ігристе шампанське, навколо вибухають хлопавки щастя, простір освітлюють феєрверки успіху, а доля, як добрий Дід Мороз, регулярно залишає здійснені бажання під ялинкою твоїх мрій!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю, щоб він продемонстрував весь спектр явищ природи. Закружляв в урагані любові, засипав позитивними емоціями, зігрів в променях слави, спопелив високим градусом пристрасті та залив грошовими дощами!

***

Нехай ці нові 366 днів стануть кращими за всі минулі, нехай нові 12 місяців подарують надію і впевненість у світлому майбутньому, а кожна нова хвилина життя буде яскравою та радісною. З Новим роком тебе, в якому кожна нова секунда буде наповнена тільки щирою дружбою і взаємною любов'ю!

***

Бажаю в Новому році промокнути під доларовим дощем, побути в купі листопадової удачі та відчути лавину щастя! Нехай в будь-яку пору року тебе супроводжує успіх, здоров'я і добробут. Отримуй задоволення від кожної хвилини у 2020-му!

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Нехай новорічна зірка осяє ваш будинок казковою благодаттю, подарує радість щирих стосунків, наповнить творчим натхненням, життєвою енергією та радісними емоціями. З Новим роком!

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З Новим роком! Бажаю цілий рік перебувати у вирі щастя, любові, успіху і радості. Нехай чудеса трапляються, а мрії завжди збуваються!

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Веселого вам свята, тільки бажаних гостей, найбільш очікуваних подарунків, по-справжньому піднесеного настрою! І весь 2020 рік також нехай буде радісним, приємним і щасливим!

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З прийдешнім! Нехай Новий рік стане кращим, ніж попередній, а поруч з вами завжди будуть надійні друзі та кохана людина. Зустрічайте це свято з усмішкою, щоб воно було сповнене радісних подій і добрих емоцій!

***

З Новим роком! Нехай галасливий кольоровий карнавал найбільших успіхів моментально підхопить тебе і швидко закрутить божевільним щастям і диким везінням, як буйним морозним вихором, а з загадкового неба, як сніжинки, посиплються нереально щасливі події!

***

На порозі рік Щура! Нехай він виконає всі твої мрії, а добрий Дід Мороз наповнить не тільки цю чарівну ніч, а й усі дні 2020 року яскравими моментами та захопливими пригодами.

***

Нехай чарівний дзвін келихів подарує тобі казкову мелодію Нового року, а м'яке світло іскристого снігу осяє твоє життя чарівним сяйвом любові! З Новим роком!

***

Гість стукає у двері ваші, він щасливий і багатий.

Нехай прийде в такому вигляді рік 2020-ий!

***

З роком спритного Щура, швидкого, мудрою, хитрого й смішного! Нехай же святкові іскри затьмарять собою всі сірі будні!

***

Сніжинки білим хороводом кружляють в новорічний час,

А я з 2020-им роком сердечно привітаю вас!

***

Вітаю з Новим роком! З роком радості та щастя! Нехай Пацюк змахне хвостом й розжене всі біди та негоди!

***

Естафету у Свині Щур переймає, тож тепер нехай він бажання твої швидко реалізовує! І нехай тобі щастить у цей високосний рік!

***

Мандаринки чистить час –

Новий рік іде до нас!

***

Хай передноворічне свято

Приносить радості багато!

***

Року старому приходить кінець!

Хто нарізав олів'є – молодець!

***

Шур-шур-шур! Я вже близенько!

Святкуватимем смачненько!

***

У прийдешнім Новім році

Радості на кожнім кроці!

***

Настрою Вам Новорічного!

Щастя і кохання вічного!

***

Ніщо так не покращує апетит за святковим столом, як щире привітання! Щасливого Нового року!

***

Нехай твоє життя в Новому році буде, як шампанське – легким, запаморочливим і смачним!

***

Нехай в новорічну ніч хуртовина замете всі проблеми, а свіжий сніг буде, як білий аркуш твоєї долі – пиши, що хочеш! З Новим щастям!

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Вітаю з настанням Нового Року! Нехай кожен приходить день приносить в подарунок радість, яскраві враження і позитивні емоції!

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Нехай лише добрі вісті приходять у твій будинок в Новому році, а всю сім'ю чекає стабільний достаток, міцне здоров'я і чудовий настрій!

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Нехай виверткий покровитель зробить 2020 шустрим. Нехай будь-які неузгодженості "розв'язуються" самі собою і відразу!

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Сніг скрипить, зірки засяяли з кришталевою яскравістю, ялинка щосили шарудить зеленими лапами – значить, Новий рік на порозі! Та ще й який: Щурячий! Бажаю, щоб у Новому році Щура ваші засіки ломилися від "запасів зерна" на заздрість будь-якій мишачій коморі.

***

З новим роком! Бажаю зустріти його без похмілля, але з веселими пригодами на п'яту точку! Нехай все буде, як в добрій казці, як у старому доброму фільмі. Бажаю, щоб заливна риба була зовсім гидкою, щоб тебе ніхто не поливав з чайника, щоб не потягнуло ні в лазню, ні в Ленінград. Нехай новий рік смітить грошима і б'є битою всіх кривдників!

***

Бажаю в Новому році всім міцної печінки та внутрішнього навігатора, щоб точно знати, як ви прийшли туди, де прокинулися!

***

Новий Рік і секс схожі. Підготовка цілий рік. Витрачаєш гроші. Нерви теж. А як тільки він прийде, задоволення – секунда. Якщо мачо – може п'ять. І знову з мрією про диво починаєш рахувати дні. З прийдешнім!

***

Здоров'я і сили у 2020 році,

Щоб вас не кололо ні в серці, ні в боці.

Щоб у банку і в кишені були гривні й зелені,

Щоб був успіх і зростання, були сили для кохання!!!

***

Хай тобі у 2020 році добре спиться і на боці,

Й горілиць, і носом вниз, і в гостях, і вдома – скрізь.

Хай тобі насняться гроші й начальники хороші.

Хай насниться найсолодше, і не раз, не два – щоночі.

***

Щоб у хаті все було:

і грошики, й бабло

Щоб шампанське відкривали,

кожен день гостей стрічали.

З новим щастям, З Новим Роком!

***

Хай пісня лунає від краю до краю,

З 2020 роком тебе я вітаю!

Живи ти щасливо, живи ти багато,

Хай лихо й незгода мине твою хату.

А щоб все це збулося, треба чарку налити

І в ніч Новорічну до дна осушити.

***

Щоб в кишені шелестіло,

В гаражі щоб гуркотіло,

У хліві щоб рохкало,

А у ліжку охкало!

З Новим роком!

***

Хай у вас все буде файно:

Хліб на полі, сало в стайні,

Все усміхнена мармиза,

Нехай вас обійде криза!

Хай біда минає боком

Щастя вам! З Новим Роком!

***

Щоб в достатку було сала

І щуря вас не кусало.

Щоб мали маму і доброго тата,

Щоб була ваша хата на гроші багата!

***

В Україні я живу,

Ріжу сало, самогонку п'ю.

Хліб та пиво в хаті маю,

З Новим Роком всіх вітаю!

***

З Новим роком! Бажаю не впасти в олів'є лицем, не наклюкатися шампанським та круто зустріти Новий рік. Не чекай чудес, чуди сам і будь ще тим подаруночком!

***

Нехай в Новому Році твої бажання божеволіють від твоїх можливостей!

***

Новорічний рецепт любові: 500 г пристрасті, 300 г любові, додати поцілунків і обіймів за смаком! Страва готова! Замітка: пробувати удвох в ліжку перед Новим роком!

***

____________Oooo__

____ oooO ___ (___) __

___ (___) ____) _ / ___

_____ (____ (_ / ____

______) __________

Це сліди Нового року на снігу

Він вже йде ...

З прийдешнім!

***

Під Новий рік приходять чудеса. Нехай хоча б одне диво забіжить до тебе на вогник і загостює до такої міри, що виконає всі бажання!

***

У чарівну ніч Нового Року бажаю тобі здійснення загаданих бажань, величезного, як зоряне небо, щастя і міцного, немов січневий мороз, здоров'я!

***

Бажаю в Новому Році – якщо спотикатися, то об гроші, якщо падати – то в обійми, якщо плакати – то від щастя!

***

Вітаю з Новим роком! Бажаю не напитися завчасно і не впасти обличчям в салат, дочекатися тверезого Діда Мороза і випросити в нього найбільший подарунок, запустити всі феєрверки та використати всі хлопавки до однієї!

Прикольна новорічна листівка

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