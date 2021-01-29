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Смішно по-українськи: найкращі стендапи ТОП 10 молодих гумористів
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Без сміху та гумору в нашому житті дуже важко, тому пропонуємо вам посміятися від душі та розслабитися. Зробили для вас підбірку українських гумористів, які пов'язали свою кар'єру зі стендапом.
Останні роки український стендап активно розвивається і з'являються нові імена серед гумористів. Декого з цих стендаперів ви можете знати, адже вони розпочинали смішити українців ще тоді, коли культура стендапу в нашій країні була в зачатку, а дехто увірвався в комедію нещодавно, але вже підкорив глядачів.
І ще: ТЕСТ: Перевірте своє почуття гумору, доповнивши популярні жарти
Віктор Розовий
- Інстаграм: https://www.instagram.com/victor_shwydkistj/
Ви могли бачити його у "Лізі сміху" та в "Іграх приколів", проте Віктор з'явився в гумористичному полі України ще раніше – зі смішними кліпами на ютубі в складі гурту "Курва мать". Також хлопець працює ведучим заходів й виступає на деяких стендап вечорах.
Василь Байдак
- Інстаграм: https://www.instagram.com/by_by_duck/
Той самий кучерявий з "Воробушка". Окрім участі у "Лізі сміху", де хлопець зі своєю командою перевернули комедію з ніг на лопатки, Василь знімає смішні відео та викладає на своїй інстаграм-сторінці.
Роман Щербан
- Інстаграм: https://www.instagram.com/romanscherban/
Роман працював у школі, аніматором, вожатим у дитячих таборах, ведучим заходів і тепер викладає свій досвід на сцені під час стендап-вечорів. Звичайно, це не єдині теми, які зачіпає хлопець. Для любителів пікантного контенту: про вулицю червоних ліхтарів в Амстердамі.
Антон Савлєпов
- Інстаграм: https://www.instagram.com/anton_savlepov/
Антона знають ще з 2000-тих років, коли він займався танцями та був частиною гурту "Quest Pistols". Останнім часом Антон з'являється на ютубі в серії відео "Савлєпов і Тетяна". Формат цих відео – гумористичний огляд новин шоу-бізнесу. Зараз хлопець пробує себе у стендапі.
Коля Капішон
- Інстаграм: https://www.instagram.com/kolya.kapiwon/
Колю можна побачити у роботі з Віктором Розовим з лігосмішної команди "Загорецька Людмила Степанівна", адже хлопці працюють разом. Окрім того, що він ведучий у "Дуеті ведучі", Коля є резидентом Lviv City Stand Up – першого стендап клубу міста, бере участь у відкритих мікрофонах та виступає на стендап-вечорах.
Андрій Щегель
- Інстаграм: https://www.instagram.com/shchegel_/
Якщо вас нічим не здивувати та не присоромити, то вмикайте записи виступів Андрія. Для хлопця немає заборонених тем, що і привертає увагу його глядачів. Відсутність табу – особливість його стендапів.
Лєра Мандзюк
- Інстаграм: https://www.instagram.com/mandziuklera/
Дівчина має свою особливу фішку і це її закарпатський акцент. Лєра стала популярною після участі у шоу "Розсміши коміка" й після того не один раз виступала у телевізійних проєктах. Окрім цього, вона виступає на стендапах і веселить велику кількість аудиторії.
Аня Фурсачік
- Інстаграм: https://www.instagram.com/furcceva/
Гумор Ані змушує сміятися не лише жіночу аудиторію, а й усіх присутніх на стендапі дівчини. Аня працює дизайнеркою, а також є резиденткою standupbattleclub, учасницею лігосмішної команди "Крик Вільгельма" та пише сценарії.
Єгор Шатайло
- Інстаграм: https://www.instagram.com/egorshatailo/
Єгор позиціює себе як контент-комедіант. Він регулярно з'являється на "Телебачення Торонто", адже не тільки ведучий, а й сценарист. Його гумор різкий та гострий, що подекуди призводить до нерозуміння зі сторони праведної спільноти. Якщо ж ваше почуття гумору не має кордонів, то стендап Єгора викличе у вас лише регіт й жодного осуду.
Наталія Гаріпова
- Інстаграм: https://www.instagram.com/nataly.garipova/
Жіночий стендап існує і він чудовий та зубастий. Це гострий гумор, у якому ви точно впізнаєте себе. Ці буденні ситуації ставалися з кожним, тому жарти Наталі відгукуватимуться багатьом.
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