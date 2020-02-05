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Луї Сі Кей вперше виступить в Україні: жарти і цитати скандального коміка

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LOUIS C.K - фото 1
LOUIS C.K / gettyimages

Стендап-комік Louis C.K їде в Україну! Скандальний американець виступить у Києві вже в травні 2020 року. Дізнайтесь, коли і де саме відбудеться його шоу, яка ціна квитків та чим він взагалі прославився.

15 травня 2020 року в Україну завітає Луї сі Кей – комік, сценарист, режисер, продюсер, володар шести премій "Еммі". Концерт відбудеться у палаці "Україна", мова виступу – англійська. Квитки вже надійшли у продаж і ціни від 499 гривень й до 1500 гривень.

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Луї Сі Кей відомий та популярний гуморист, який завоював аудиторію не лише харизмою, а й скандальними, саркастичними, іронічними виступами. Він не боїться порушувати будь-які теми, не зважає на слова, адже доречна лайка лише додає перчинки гумору. Багато хто асоціює його з жартами про секс та мастурбацію, хоча це не зовсім відповідний портрет Луї Сі Кея. Комік часто обговорює і важливі, філософські, буденні та життєві питання через призму сміху. Оцініть його гумор!

Цитати Луї Сі Кея про життя

***

Нагальне питання для всього людства: "Що відбувається після смерті?" Відбувається багато чого, але вже без твоєї участі.

***

Люди помиляються:

***

У мене нарешті є тіло, яке я хочу. Насправді це просто, просто потрібно захотіти справжнє лайно.

***

Америка одержима проблемами білих людей. Це коли твоє життя прекрасне, але ти навмисно його псуєш, щоб було про що посумувати.

***

Бути оптимістом важко:

***

Мені зараз сорок п'ять. Це або середина здорового життя, або кінець не надто здорового життя.

***

Зізнатися в тому, наскільки все погано, і посміятися над цим – прекрасний досвід. Це ліки.

***

Я вважаю, що життя не таке вже й важливе. Життя непогане. Воно мені подобається. Але воно не потрібне. Обійшовся б і без нього. Наскільки воно мені подобається? Я жодного разу не наклав на себе руки. Рівно настільки воно мені подобається.

***

Найкращий відпочинок:

***

Наркотики настільки гарні, що вони зруйнують ваше життя.

***

Я не закінчую їсти, коли наїдаюся! У мене прийом їжі закінчується, коли я починаю ненавидіти себе. І тоді я зупиняюся.

***

Знаю багатьох, хто втратив роботу, але не втратив уміння жартувати.

***

Будь чесним з собою:

***

Я бачив мужика, у якого була табличка "посигналь, якщо любиш Америку". І тут я зрозумів, що він дивиться на мене, оскільки я не сигналив, і він ніби такий: "Бл*, бібікни!" Штовхав мені бампер. І тут я вирішив, що не буду сигналити. Чому? Та пішов він на *уй, ось чому. Він не має права винаходити такі правила для всього перехрестя, просто тому що у нього є фломастер і немає роботи. А що якщо я підійду до нього в майці, на якій було б написано "Лизни мої яйця, якщо любиш Ісуса"? "Давай, мужик, ну! Ти що, єврей? Лижи їх!"

***

Може бути, кожне велике творіння в історії було створено руками рабів. "Як вони побудували ці піраміди?" – ну як: змусили людей страждати та вмирати, поки вони все не дороблять.

***

Найбільше на світі ненавиджу надягати шкарпетки. Навіть якщо одна моя бабуся вб'є іншу мою бабусю, гіршим моментом цього дня все одно буде той, коли я одягав шкарпетки.

Цитати Луї Сі Кея про жінок, шлюб та стосунки

***

Шлюб – важлива справа. Але у всіх своє лайно. Це й означає бути з кимось. Зрозуміло, стане лайново. Це частина процесу. Це все одно що піти на фільм жахів і на першій хвилині ти: "Думаю, з ними все буде добре!" Ні, вони всі загинуть. А ви зненавидить того, кого зараз любите. Так все і влаштовано: любов + час – відстань = ненависть.

***

Жінки та чоловіки дуже різні:

***

Я п'ять років в розлученні й це найкращі роки мого життя. Розлучення! Мої улюблені роки! Обожнюю бути розведеним. І з кожним роком все краще і краще. Ні про що інше я так розповісти не можу. До речі, я не закликаю не одружуватися: зустрів когось, полюбив, одружився, потім розлучився... Це найкращий момент! Кращий момент! Шлюб – це личинка справжнього щастя! Розлучення... Тому що все позаду і ти нарешті щасливий. Розлучення – це назавжди! Так і є. Шлюб триває, поки його терпиш, а розлучення тільки міцнішає, як дубова дошка. Ніхто не говорить: "О, моє розлучення зазнає краху! Все скінчено! Досить з мене!" Але знову ж таки, якщо ви задоволені шлюбом – живіть, якщо у вас прекрасний шлюб – живіть! Я лише кажу, що в розлученні ще краще!

***

Розлучення – це завжди відмінна звістка. Я знаю, що звучить це дивно, але це так. Тому що жоден хороший шлюб ніколи не закінчується розлученням. Так не буває. Було б шкода, якби двоє людей жили в шлюбі, і вони були щасливі, і відмінно ладнали, а потім би розлучилися. Це було б дійсно сумно. Але таке відбувалося нуль раз.

***

Кожен показує любов по-своєму:

***

Жінка, яка погоджується піти на побачення, точно божевільна, хоча рід людський безпосередньо залежить від цього її рішення. Я до сих пір дивуюся, як жінки ходять на побачення з чоловіками, хоча для жінки, мабуть, немає більш страшної загрози, ніж мужик.

***

У 12 років я зрозумів, що дівчатка – це найкраще, що є у світі. І я запрошував їх на побачення. Я підходив і кликав на побачення. Я не боявся. Тоді було не заведено запрошувати на побачення. Була система! Дочки сказали мені, що в середній школі все так, як і раніше. Ось як влаштовано: хлопчик просить свого друга запитати у її подруги, щоб та запитала у дівчинки, що та відповіла б, якби він запросив її. Звідки діти володіють цим... етикетом епохи Єлизавети? 12-річний хлопчик: "Будь ласка, з'ясуй у подруги люб'язної... Якщо я попрошу її компанії, якою була б її відповідь?"

***

Сімейні проблеми:

***

Коли дівчина сходить з розуму – вона показує свої цицьки. Коли жінка божеволіє – вона вбиває мужиків.

Цитати Луї Сі Кея про дітей та виховання

***

Всякі приходять на шоу і говорять про це: "Як я повинна пояснити своїй дитині, що два мужики одружуються?" Ну знаєш, це твоя довбана дитина, ти їй і поясни. Це тільки твоя проблема. Двоє хлопців люблять один одного, але не можуть вступити в шлюб, тому що ти не можеш пояснити це своїй дитині?

***

Відносини з немовлям не складні. Там в принципі одне завдання – не дати йому померти.

***

Розраховувати можна лише на себе:

***

Діти ніколи не бувають задоволені твоїми відповідями на їх запитання. Не буває такого, щоб вони сказали: "Спасибі, все зрозуміло". Ні. Вони продовжують питати: "Чому, чому, чому?" – і питають до тих пір, поки все не призведе до того, що ти перестанеш розуміти, хто ти взагалі такий.

***

Виховувати дітей важко, тому що це нудно. Ось дитина сидить поруч з тобою і читає тобі книжку зі швидкістю одна сторінка в 50 хвилин. І ти одночасно жахливо пишаєшся і вмираєш від нудьги.

***

Про почуття гумору:

***

У мене дві доньки. І я, звичайно, намагаюся бути кращим поруч з ними, змінюватися. У мене навіть є свої правила: наприклад, не матюкатися при дітях. Тільки ось воно не завжди працює. Ну знаєте, бувають стресові моменти, коли щось говориш при дітях помилково. Пам'ятаю, якось раз я готував дітям вечерю. І я простягаю дочки тарілку супу зі словами: "Їж свій *** суп!" Так, це була непроста ситуація.

***

Я виховую НЕ дітей. Я виховую майбутніх дорослих, щоб вони були готові до всіх жахів, які чекають їх в подальшому житті.

***

Дитина – це ходяча бацила, яка живе у твоєму домі та постійно тебе заражає. Минулого тижня у мене був грип. Я заразився, бо дочка покашляла мені в рот. Прямо в горло! Вона намагалася в цей момент розповісти мені секрет. А секрети, на її думку, потрібно говорити людям в рот.

***

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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