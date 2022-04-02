Пухнасті побратими: мережу підкорює відео, яке опублікували українські військові

На сторінці у фейсбуці українські військові оприлюднили позитивне відео, яке швидко шириться мережею. Головні персонажі – вусаті, хвостаті на пухнасті котики. Дивіться кумедне відео, яке підіймає настрій!

Перша окрема танкова Сіверська бригада опублікувала у себе в соцмережі відео з пухнастими побратимами. Військові зазначають, що котики у ці непрості часи забезпечують їх позитивними емоціями.

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Відео з'явилося з нагоди Дня сміху – 1 квітня. Військові показали у позитивному ролику, які воєнні завдання виконують пухнасті побратими з ними на службі.

Котики українських військових на відео:

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