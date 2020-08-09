Smile: дивіться символічне відео на спільну пісню The Weeknd і Juice WRLD

У мережі з'явилося лірик-відео на трек Smile, записаний покійним репером Juice WRLD спільно з канадським співаком The Weeknd. У кліпі художник Давид Гарібальді малює портрети музикантів.

"Ми разом з The Weeknd могли б зробити діамантовий запис..." – написав у своєму твіттері Juice WRLD у вересні 2019 року, незадовго до своєї смерті. "Шкода, що ми не можемо відсвяткувати разом", – прокоментував The Weeknd після релізу відео.

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Smile – Juice WRLD & The Weeknd, дивіться онлайн ліричне відео:

Нагадуємо, репер Juice WRLD помер 11 грудня 2019 року від серцевого нападу в аеропорту Чикаго, після того як проковтнув всі таблетки, які були при ньому, щоб заховати їх від ФБР. У липні вийшла перша посмертна платівка Juice WRLD – Legends Never Die.

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