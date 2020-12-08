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Смерть 2020-му: тизер фільму від творців Чорного дзеркала
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У мережі з'явився трейлер до псевдодокументальної комедії "Смерть 2020-му" (Death to 2020), над якою попрацювали творці серіалу "Чорне дзеркало". Дивіться промо онлайн і дізнавайтесь все про нові фільми на Радіо МАКСИМУМ!
Стрімінговий сервіс Netflix опублікував тизер до майбутнього фільму "Смерть 2020-му" (Death to 2020), який буде псевдодокументальною стрічкою про життя у цьому нелегкому році. Звісно ж, не обійдеться і без гумору, хоча над картиною і попрацювали Аннабель Джонс та Чарлі Брукер, які відомі завдяки "Чорному дзеркалу".
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Хоч дата виходу і залишається поки невідомою, зате акторський склад вже тішить фанатів. На екранах з'являться Ліза Кудро, Х'ю Грант, Семюель Л. Джексон, Джо Кірі, Крістіна Міліоті, Трейсі Ульман, Дайана Морган, Леслі Джонс та багато інших зірок. Всі вони будуть грати вигаданих експертів, які коментують реальні події, що трапились у 2020.
Кінець 2020-му, дивитись трейлер фільму онлайн:
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