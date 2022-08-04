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Смажений кавун: 2 оригінальні рецепти від шеф-кухаря
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Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смажений кавун з тунцевим соусом або з ванільним морозивом. Спробуйте і ви такі незвичні поєднання!
У сезон кавунів варто поекспериментувати зі смаками та трішки шокувати свої рецептори – посмажте цю велику ягоду!
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Якщо поєднати в одному реченні слова "кавун" і "Клопотенко", то отримаєте смачну та незвичну страву", – коментує кухар.
Інгредієнти на 4 порції:
- 4 скибочки кавуна
- 1 банка консервованого тунця
- 2 варених жовтки
- 4 ст. л. оливкової олії
- петрушка (опціонально)
- чорний свіжомелений перець (опціонально)
- ванільне морозиво до смаку
Рецепт смаженого кавуна:
- Кавун поріжте чвертками та зріжте шкірку.
- Розігрійте пательню гриль або звичайну. Викладіть скибочки на суху пательню, смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку, щоб кавун карамелізувався.
- Викладіть скибочки кавуна на тарілку і замотайте харчовою плівкою на 20-30 хв, щоб вони дійшли до готовності та стали м'якими.
- Зробіть соус. Зваріть 2 яйця та відокремте жовтки. Викладіть у чашу блендера. Додайте 1 банку консервованого тунця та 4 ст. л. оливкової олії. Перебийте занурювальним блендером.
- Зніміть плівку зі скибочок кавуна, вкрийте тунцевим соусом. За бажанням посипте рубаною петрушкою та свіжомеленим чорним перцем.
Щоб зробити десерт з кавуном – викладіть кульку ванільного морозива на підсмажену гарячу скибочку.
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