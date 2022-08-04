Смажений кавун: 2 оригінальні рецепти від шеф-кухаря

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смажений кавун з тунцевим соусом або з ванільним морозивом. Спробуйте і ви такі незвичні поєднання!

У сезон кавунів варто поекспериментувати зі смаками та трішки шокувати свої рецептори – посмажте цю велику ягоду!

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Якщо поєднати в одному реченні слова "кавун" і "Клопотенко", то отримаєте смачну та незвичну страву", – коментує кухар.

Інгредієнти на 4 порції:

4 скибочки кавуна

1 банка консервованого тунця

2 варених жовтки

4 ст. л. оливкової олії

петрушка (опціонально)

чорний свіжомелений перець (опціонально)

ванільне морозиво до смаку

Рецепт смаженого кавуна:

Кавун поріжте чвертками та зріжте шкірку. Розігрійте пательню гриль або звичайну. Викладіть скибочки на суху пательню, смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку, щоб кавун карамелізувався. Викладіть скибочки кавуна на тарілку і замотайте харчовою плівкою на 20-30 хв, щоб вони дійшли до готовності та стали м'якими. Зробіть соус. Зваріть 2 яйця та відокремте жовтки. Викладіть у чашу блендера. Додайте 1 банку консервованого тунця та 4 ст. л. оливкової олії. Перебийте занурювальним блендером. Зніміть плівку зі скибочок кавуна, вкрийте тунцевим соусом. За бажанням посипте рубаною петрушкою та свіжомеленим чорним перцем.

Щоб зробити десерт з кавуном – викладіть кульку ванільного морозива на підсмажену гарячу скибочку.

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