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Смажений кавун: 2 оригінальні рецепти від шеф-кухаря

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Смажений кавун: 2 оригінальні рецепти від шеф-кухаря - фото 1

Український шеф-кухар Євген Клопотенко розповів, як приготувати смажений кавун з тунцевим соусом або з ванільним морозивом. Спробуйте і ви такі незвичні поєднання!

У сезон кавунів варто поекспериментувати зі смаками та трішки шокувати свої рецептори – посмажте цю велику ягоду!

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Якщо поєднати в одному реченні слова "кавун" і "Клопотенко", то отримаєте смачну та незвичну страву", – коментує кухар.

Інгредієнти на 4 порції:

  • 4 скибочки кавуна
  • 1 банка консервованого тунця
  • 2 варених жовтки
  • 4 ст. л. оливкової олії
  • петрушка (опціонально)
  • чорний свіжомелений перець (опціонально)
  • ванільне морозиво до смаку
Смажений кавун: 2 оригінальні рецепти від шеф-кухаря - фото 510878

Рецепт смаженого кавуна:

  1. Кавун поріжте чвертками та зріжте шкірку.
  2. Розігрійте пательню гриль або звичайну. Викладіть скибочки на суху пательню, смажте приблизно по 4 хвилини з кожного боку, щоб кавун карамелізувався.
  3. Викладіть скибочки кавуна на тарілку і замотайте харчовою плівкою на 20-30 хв, щоб вони дійшли до готовності та стали м'якими.
  4. Зробіть соус. Зваріть 2 яйця та відокремте жовтки. Викладіть у чашу блендера. Додайте 1 банку консервованого тунця та 4 ст. л. оливкової олії. Перебийте занурювальним блендером.
  5. Зніміть плівку зі скибочок кавуна, вкрийте тунцевим соусом. За бажанням посипте рубаною петрушкою та свіжомеленим чорним перцем.

Щоб зробити десерт з кавуном – викладіть кульку ванільного морозива на підсмажену гарячу скибочку.

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