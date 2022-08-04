Клопотенко запускає безплатні кулінарні майстер-класи для дітей у 7 областях України

Український відомий шеф-кухар Євген Клопотенко анонсував кулінарні майстер-класи для дітей по Україні. Читайте далі та дізнайтеся, як це відбуватиметься!

У таких 7 областях України, як Львівська, Рівненська, Хмельницька, Чернівецька, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська проходитимуть майстер-класи для дітей. Про це повідомив сам кухар Євген Клопотенко.

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Зареєструватися можна за ЦИМ посиланням (безплатно).

Відомо, що майстер-класи проводитимуть професійні кухарі від проєкту CultFood за підтримки UNICEF Ukraine і Міністерства освіти та науки України. Майстер-класи абсолютно безплатні. Наразі цей проєкт запланований до грудня.

"Хочемо через їжу допомогти дітям. Знаємо, що коли готуєш, то добре стабілізуєшся психологічно. Паралельно з тим будемо вчити батьків тому, як вони можуть зараз підтримати свою дитину. Для цього на місці працюватиме психолог. Плюс нутриціолог, щоб дати розуміння правильного харчування, бо їжа це ще й про фізичне здоров'я. І це потрібно дітям, бо війна – це стрес. А стрес впливає на імунітет", – коментує кухар.

Проєкт охоплює ті локації, де є найбільше дітей, які залишили свої домівки через війну.

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