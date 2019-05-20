Смартфони, які гріються більше за інших

Під час складання рейтингів смартфонів, як правило, враховують такі показники як: потужність, швидкість, ціна, а от такий параметр як нагрів багато хто обходить стороною. А дарма.

При виборі смартфона або інших гаджетів, обов'язково варто звертати увагу на максимальну температуру нагрівання. Звичайно, якщо ви особливо не збираєтеся навантажувати смартфон, то цей показник для вас буде неважливий.

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Рейтинг найгарячіших андроїд-смартфонів заснований на тестах бенчмарка Master Lu. "Лідером" цього рейтингу стало дітище китайської компанії Oppo, модель OPPO Find X. Максимальна температура в навантаженні склала 38,35°C.

OPPO Find X

На другому місці розташувався смартфон фінської компанії Nokia X7 2018, температура якого при навантаженні дорівнювала 37,89°C. Ну а замикає трійку "лідерів" китайський пристрій Smartisan Nut Pro 2 Special Edition, який в стрес-тесті видав температуру 37,45°C.

Nokia X7 2018

Звісно, всі ці смартфони оснащені потужною начинкою і саме з цим пов'язаний факт їх нагрівання, тому при виборі потужного пристрою доведеться йти на деякі компроміси у вигляді підвищення температур під навантаженням.

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