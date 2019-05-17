Перші подробиці про дизайн Google Pixel 4

Нове покоління смартфонів Pixel від Google може отримати оригінальний дизайн, при розробці якого на гаджеті не знайшлося місця для апаратних кнопок.

За словами авторів каналу Front Page Tech, які першими продемонстрували дизайн Pixel 3 в минулому році, наступний мобільний телефон Pixel від Google буде дійсно привабливим.

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Для початку зможемо попрощатися з вирізом або верхньою рамкою: очікується, що у телефона буде екран, схожий на Infinity O від Samsung. Крім того, смартфон отримає вбудований в екран сканер відбитків пальців. Головною особливістю гаджета стане те, що смартфони серії Pixel 4 позбудуться всіх фізичних кнопок і отримають суцільну алюмінієву рамку.

Цікаво, що самі автори каналу Front Page Tech вважають, що цей витік інформації може бути фейком. Проте, Pixel 4 стане першим телефоном від команди Google, який створять на потужностях HTC. Як очікується, смартфони Google Pixel 4 і Pixel 4 XL будуть анонсовані протягом другого тижня жовтня 2019 року.

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