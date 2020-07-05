Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин ЗНО

Смартфони Xiaomi отримають одну з унікальних фішок Google Pixel

  • 10
Камера Xiaomi отримає круту фішку від "пікселів" - фото 1
Камера Xiaomi отримає круту фішку від "пікселів"

Фірмова прошивка MIUI компанії Xiaomi відрізняється значно більшою кількістю функцій і налаштувань в порівнянні з чистою ОС Android. Водночас смартфони Pixel від Google мають низку унікальних особливостей, яких немає на інших пристроях.

Одна з них – Top Shot. Вона дозволяє завжди отримувати якісні знімки. І тепер її аналог стане доступний користувачам моделей Xiaomi.

Це цікаво: Які смартфони Xiaomi отримають першу бета-версію Android 11: перелік моделей

Суть Top Shot полягає в тому, що при натисканні на кнопку спуску затвора смартфон робить не один, а цілу серію знімків, з яких користувачеві потім пропонується найвдаліший на основі аналізу машинного навчання. Таким чином, можна забути про невдалі фото, де хтось недоречно кліпнув або в кадрі раптом з'явилася зайва людина. Згадку аналогічної функції було виявлено в коді програми "Камера" у бета-версії китайської прошивки MIUI 12.

Китайський аналог Top Shot отримав назву AI Shutter. Відповідно до опису, смартфон автоматично вибирає найкращу фотографію з серії знімків, коли користувач натискає і утримує кнопку спуску затвора. Але поки що ця функція недоступна для користувачів.

Читайте також: Глава Xiaomi назвав три свої найулюбленіші смартфони компанії

Джерело: XDA Developers
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Куди поїхати на море в Україні 2020: ціни та огляд місць для відпочинку
  • 26 червня, 16:00
  • 1296
Літній тест: Перевір, що ти знаєш про ягоди
  • 01 липня, 12:10
  • 304
Дивитися усім: сім найкращих фільмів з Джулією Робертс
  • 30 червня, 19:21
  • 231
Загрузка...
Новини