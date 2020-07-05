Смартфони Xiaomi отримають одну з унікальних фішок Google Pixel

Фірмова прошивка MIUI компанії Xiaomi відрізняється значно більшою кількістю функцій і налаштувань в порівнянні з чистою ОС Android. Водночас смартфони Pixel від Google мають низку унікальних особливостей, яких немає на інших пристроях.

Одна з них – Top Shot. Вона дозволяє завжди отримувати якісні знімки. І тепер її аналог стане доступний користувачам моделей Xiaomi.

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Суть Top Shot полягає в тому, що при натисканні на кнопку спуску затвора смартфон робить не один, а цілу серію знімків, з яких користувачеві потім пропонується найвдаліший на основі аналізу машинного навчання. Таким чином, можна забути про невдалі фото, де хтось недоречно кліпнув або в кадрі раптом з'явилася зайва людина. Згадку аналогічної функції було виявлено в коді програми "Камера" у бета-версії китайської прошивки MIUI 12.

Китайський аналог Top Shot отримав назву AI Shutter. Відповідно до опису, смартфон автоматично вибирає найкращу фотографію з серії знімків, коли користувач натискає і утримує кнопку спуску затвора. Але поки що ця функція недоступна для користувачів.

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