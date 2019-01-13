Смартфони OPPO та OnePlus отримають довгоочікувану функцію

Торік компанії OPPO та OnePlus, що є частиною холдингу BBK Electronics, перейшли на використання скляних корпусів у своїх смартфонах, функціонально не використавши переваги цього матеріалу.

Більшість користувачів не оцінили зміни матеріалів корпусу, які не принесли користі для них. Натомість, у 2019 році все може змінитися.

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Як стало відомо, компанія OPPO приєдналася до Консорціуму безпровідної електромагнітної енергії (Wireless Power Consortium), учасники якого ведуть розробку та вдосконалення технології безпровідної зарядки. Приєднання до консорціуму – обов'язкова вимога для випуску пристроїв з підтримкою стандарту безпровідної зарядки QI. Можна припустити, що ця функція з'явиться в майбутніх пристроях OPPO. OnePlus часто створює свої смартфони на базі апаратів OPPO, тому в її новинки також варто очікувати появу цієї технології.

Торік OPPO зареєструвала патент на технологію швидкої безпровідної зарядки потужністю 15 Вт, яка поки не з'явилася ні в одному продукті. Для порівняння, смартфони OnePlus (до 6T включно) використовують провідну зарядку потужністю 20 Вт, яка довгий час вважалася однією з найшвидших на ринку.

Наразі відомо, що до травня OnePlus планує представити смартфон з підтримкою мереж п'ятого покоління 5G. Приблизно водночас очікується і вихід OnePlus 7. Про терміни релізу нових флагманів OPPO поки немає жодної інформації.

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