На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Нарешті стартувало виробництво безпровідної зарядки Apple AirPower
-
- 9
Ще у другій половині 2017 року компанія Apple представила публіці безпровідну зарядку AirPower, яку вона пообіцяла запустити у продаж на початку 2019 року, проте цього так і не сталося.
Більш того, керівництво "яблучної" корпорації нічого не повідомляє про цей продукт і ігнорує будь-які запитання журналістів, які з ним пов'язані. Усе це через те, що Apple натрапила на неабиякі труднощі, пов'язаними з охолодженням. Вирішити їх співробітникам вдалося лише нещодавно.
І ще: У 2019 році Apple випустить три моделі iPhone, – ЗМІ
На днях безпровідна зарядка Apple AirPower нарешті стала на конвеєр. Уже зовсім скоро її зможуть купити всі охочі (порівняно скоро). За даними від надійного джерела, співробітники американської корпорації повністю завершили її розробку, а в продаж пристрій надійде вже в найближчі кілька місяців, адже масове виробництво стартувало нещодавно. За виробництво виробу відповідає компанія Luxshare Precision.
Ця компанія на замовлення Apple випускає для неї кабелі USB-C, а також шалено популярні навушники AirPods. Головний плюс зарядної станції AirPower полягає в тому, що вона може одночасно заряджати до трьох пристроїв. Наразі у світі немає жодної безпровідної зарядки, яка могла б похизуватися такою особливістю з урахуванням того, що всі три гаджети можна розташовувати на поверхні зарядки будь-яким чином. Для під'єднання нового аксесуара від Apple до електричної мережі потрібен кабель USB-C – USB-C.
Навіть попри те, що AirPower вже надійшов у масове виробництво, компанія Apple не розкриває будь-яку інформацію про цей пристрій. Більш того, ця безпровідна зарядка пройшла всі тести та випробування з боку державних відомств, тобто тепер її появі точно нічого не заважає. Швидше за все, керівництво "яблучної" корпорації не хоче квапити події, як це було зроблено у 2017 році, коли в гонитві за бажанням справити враження виробник представив прототип свого нового продукту.
Читайте також: Власники iPhone використовують Siri для створення музики
-
13:21Лікарі назвали найшкідливіші види алкогольних напоїв
-
13:13На Алясці знайшли колекцію класичних Ford Bronco: відеофакт
-
12:55Оля Фреймут показала свого коханого чоловіка
-
12:42Нарешті стартувало виробництво безпровідної зарядки Apple AirPower
-
12:31Популярні пісні: плейлист нової музики січня
-
Українські новорічні пісні для ваших ідеальних зимових свят
-
12:14Ніжна та спокуслива: Лілі-Роуз Депп знялася для глянцю
-
11:56Несподівано: як коти впливають на сексуальні вподобання своїх господарів
-
11:24Учені визначили, які жінки найбільше подобаються чоловікам
-
10:49У США пройде перший в історії вегетаріанський тиждень моди
-
10:23Samsung згадала історію своїх інновацій і розповіла про плани на майбутнє
-
10:00Привітання з Старим Новим роком 2019 і прикольні картинки на свято
-
09:545 продуктів, які можуть викликати неабиякий дискомфорт
-
09:22Фотографи зняли Land Rover Discovery Sport під час тестів
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:57Науковці відкрили найяскравішу чорну діру у Всесвіті
-
08:34Sony закриває популярну лінійку смартфонів і обіцяє важливі зміни
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
- 12 січня
-
21:55Snapdragon 675 - найпотужніший процесор для бюджетних смартфонів
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
20:56Науковці розповіли, як чоловіки та жінки реагують на біль
-
20:23Toyota показала в Токіо гоночну GR Supra Super GT
-
19:58Прибрати десятину: SpaceX оголосила про скорочення співробітників
-
19:45Атмосферні знімки повсякденного життя людей у передмісті Австралії
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
12:31Популярні пісні: плейлист нової музики січня
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 13 січня
- 12 січня
-
21:23Переплутали з Емілі Кларк: KAZKA ділиться ніжними фото з відпустки
-
19:25Індекс бігмака: українська гривня - найбільш недооцінена валюта
-
17:27Чому так довго: Nokia показала дуже милу інфографіку
-
16:36Як досягати успіхів: простий спосіб, який підходить всім
-
12:16Найкращі детективні серіали 2018, які вас здивують
-
10:29Альтернативна музика: плейлист нових рок-пісень тижня
-
08:15Точний прогноз погоди в Україні 12 січня
- 11 січня
-
21:39Як правильно вибрати зубну щітку дитині
-
19:09Олег Винник відреагував на чутки про плагіат: відеопорівняння
-
17:15Як вивести сіль із взуття: практичні поради
-
13:43Пишуть колишнім і ображаються через відсутність емодзі: 2018 рік у Viber очима українців
-
12:00ТОП 10 серіалів, які точно сподобаються шанувальникам Друзів
-
11:28Сніг та посилення вітру: погода в Україні 12-13 січня
-
07:33Скільки суперкарів Ferrari зареєстровано в Україні
- 10 січня
-
20:15Тіна Кароль викликала фурор у мережі новим пікантним знімком
-
17:21Відпочинок взимку: чому варто поїхати у Норвегію
-
15:05Музичні відкриття 2018: нові імена в українському шоу-бізнесі, які варті уваги
-
12:005 затишних книг, які зігріють вас взимку
-
09:31Нацвідбір на Євробачення 2019: оголошені учасники конкурсу
-
07:33Фахівці назвали продукти, які не підходять для сніданку
- 09 січня
-
20:00Лесь Подерев'янський відверто висловився про Зеленського: відеофакт
-
17:30Як зараз виглядає і чим займається Кучерявка Сью: фото і відео
-
15:39Як живе Кейт Міддлтон: дивні та корисні звички герцогині Кембриджської