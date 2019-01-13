Нарешті стартувало виробництво безпровідної зарядки Apple AirPower

Ще у другій половині 2017 року компанія Apple представила публіці безпровідну зарядку AirPower, яку вона пообіцяла запустити у продаж на початку 2019 року, проте цього так і не сталося.

Більш того, керівництво "яблучної" корпорації нічого не повідомляє про цей продукт і ігнорує будь-які запитання журналістів, які з ним пов'язані. Усе це через те, що Apple натрапила на неабиякі труднощі, пов'язаними з охолодженням. Вирішити їх співробітникам вдалося лише нещодавно.

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На днях безпровідна зарядка Apple AirPower нарешті стала на конвеєр. Уже зовсім скоро її зможуть купити всі охочі (порівняно скоро). За даними від надійного джерела, співробітники американської корпорації повністю завершили її розробку, а в продаж пристрій надійде вже в найближчі кілька місяців, адже масове виробництво стартувало нещодавно. За виробництво виробу відповідає компанія Luxshare Precision.

Breaking: AirPower is finally coming. We just learned from credible source in supply chain that the manufacture Luxshare Precision has already started producing Apple AirPower wireless charging pad. Luxshare Precision is also the maker of Apple AirPods and USB-C cables. pic.twitter.com/UqgWIAh3sx — ChargerLAB (@chargerlab) 12 січня 2019 р.

Ця компанія на замовлення Apple випускає для неї кабелі USB-C, а також шалено популярні навушники AirPods. Головний плюс зарядної станції AirPower полягає в тому, що вона може одночасно заряджати до трьох пристроїв. Наразі у світі немає жодної безпровідної зарядки, яка могла б похизуватися такою особливістю з урахуванням того, що всі три гаджети можна розташовувати на поверхні зарядки будь-яким чином. Для під'єднання нового аксесуара від Apple до електричної мережі потрібен кабель USB-C – USB-C.

Стартувало виробництво Apple AirPower / appleinsider

Навіть попри те, що AirPower вже надійшов у масове виробництво, компанія Apple не розкриває будь-яку інформацію про цей пристрій. Більш того, ця безпровідна зарядка пройшла всі тести та випробування з боку державних відомств, тобто тепер її появі точно нічого не заважає. Швидше за все, керівництво "яблучної" корпорації не хоче квапити події, як це було зроблено у 2017 році, коли в гонитві за бажанням справити враження виробник представив прототип свого нового продукту.

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