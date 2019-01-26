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Смартфони Nokia 9 і Nokia 6.2 надходять у продаж

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Нові смартфони Nokia покажуть 24 лютого - фото 1
Нові смартфони Nokia покажуть 24 лютого / Wccftech

25 січня 2019 року офіційне джерело озвучило дату анонсу смартфонів Nokia 9 і Nokia 6.2. Один з них виявиться флагманською моделлю, тоді як інший – бюджетною.

Головний менеджер з продуктів компанії HMD Global Юхо Сарвікас у своєму офіційному акаунті в соціальній мережі Twitter заявив про те, що компанія проведе свою презентацію 24 лютого 2019 року, тобто безпосередньо у рамках виставки MWC 2019 в Барселоні, на яку приїдуть журналісти з усього світу.

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Серед новинок, швидше за все, будуть смартфони Nokia 9 і Nokia 6.2, появи яких фанати чекають вже майже півроку. Вони отримають топове технічне оснащення щодо своєї цінової категорії.

Смартфону Nokia 9 приписують 6-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2K і підтримку HDR 10, восьмиядерний процесор Qualcomm Snapdragon 845 з частотою 2,8 ГГц, 6 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої пам'яті. Що ж стосується бюджетного Nokia 6.2, то він повинен отримати 6,2-дюймовий IPS-дисплей, процесор Qualcomm Snapdragon 632, 4/6 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті, а також подвійну основну камеру з роздільною здатністю 16 Мп. При цьому обидва мобільних пристрої стануть частиною модельного ряду Android One.

Nokia 9 може виглядати саме так - фото 303823
Nokia 9 може виглядати саме так

Інформації про ціну Nokia 6.2 і Nokia 9 поки що немає, але вона гарантовано з'явиться незадовго до презентації, адже фінська корпорація HMD Global не вміє тримати в секреті дані про свої майбутні мобільні пристрої до самої їх презентації. Що ж стосується початку продажів, то смартфони повинні стати доступні для покупки десь у березні-квітні, тобто через кілька тижнів після свого анонсу.

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Джерело: nokiapoweruser
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