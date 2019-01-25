Представлено Samsung Galaxy A9 Pro (2019): отвір в екрані та потрійна основна камера

Компанія Samsung представила смартфон середнього рівня Galaxy A9 Pro (2019). Це міжнародна версія моделі Galaxy A8s, що дебютувала у Китаї в кінці минулого місяця.

У цій моделі дві головні особливості – потрійна основна камера з основним сенсором на 24 Мп, а також екран з дуже тонкими рамками та невеликим отвором під фронтальну камеру. Хоча можна ще відзначити захист від води та пилу за стандартом IP68.

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Ніяких змін у конфігурації міжнародної версії в порівнянні з китайською не відбулося, так що просто нагадаємо основні параметри.

Смартфон отримав дисплей діагоналлю 6,4 дюйма з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів і співвідношенням сторін 19,5: 9. За продуктивність відповідає процесор Qualcomm Snapdragon 710. Зазначимо, що фронтальна камера отримала теж 24 Мп. Смартфон може похизуватися аж 6 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ флеш-пам'яті (крім того, є підтримка microSD на 512 ГБ) і акумулятор на 3400 мАг з адаптивною швидкої зарядкою через роз'єм USB-C.

Смартфон Samsung Galaxy A9 Pro (2019) потішив своїми технічними характеристиками

З коробки новинка працює під управлінням старої версії операційної системи Android 8.1 Oreo зі старою версією фірмової оболонки Samsung Experience. Цілком ймовірно, що Galaxy A9 Pro (2019) отримає оновлення до Android 9.0, приблизно в ті ж терміни, що і модель Samsung Galaxy A9 (2018).

Поки що відомі лише дата початку продажів і ціна для ринку Південної Кореї – 28 лютого і $ 533 в еквіваленті. Ціни і терміни початку продажів смартфона Galaxy A9 Pro (2019) для українського роздробу стануть відомі трохи пізніше.

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