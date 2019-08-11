Що відбувається з організмом, якщо щодня пити каву

Ні для кого не є новиною той факт, що люди діляться на три типи: ті, хто п'є каву літрами; ті, хто насолоджується філіжанкою цього напою зранку та ті, хто терпіти не може каву. Ми ж вирішили розповісти, що буде з вашим організмом, якщо щодня пити каву. P.S. головне це робити з розумом!

Кава поліпшить настрій

Дослідники довели, що кава має один досить приємний ефект – вона покращує настрій. У цьому "винен" кофеїн у складі напою, що бадьорить. Його споживання сприймається головним мозком як позитивна дія, включаючи поліпшення мозкової діяльності, уваги, концентрації та настрою. Тому каву непогано пити при депресії. Вчені запевняють, що це може знизити ризик самогубства.

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Кава підвищує настрій

Знижується ризик онкології

Онкологічні захворювання можна назвати бичем 21 століття. Але якщо пити каву, то можна знизити ризик розвитку цих недуг. Щоденна кава також знижує ризик розвитку діабету другого типу, хвороби Паркінсона, деменції, цирозу та недоумства. Однак варто пам'ятати, що вона корисна тільки в тому випадку, якщо пити її без цукру.

Кава покращує пам'ять

Кофеїн позитивно впливає на пильності, увазі, концентрації і настрої. Ми вже про це згадували. Але також кава допомагає поліпшити пам'ять, що особливо корисно для літніх людей, адже з віком ці функції згасають.

Кава позитивно впливає на пам'ять

Покращує спортивні результати

Спортсменам корисно пити каву, адже це дозволяє поліпшити спортивні досягнення. При цьому підбадьорливий напій ні в якому разі не можна назвати допінгом. Кофеїн впливає на поліпшення фізичних характеристик, особливо у вправах на витривалість. Тому бажано пити каву перед тривалими тренуваннями. До того ж кава рятує від втоми, збільшуючи концентрацію і увагу на тренуваннях.

Підвищується рівень холестерину

Але у кави є і певні недоліки. Якщо пити її щодня, то велика ймовірність, що у вас підніметься рівень холестерину. Особливо це стосується кави, яка приготовлена за допомогою френч-преса. Суть в тому, що в такому напої більше кафестола, який і має властивість збільшувати рівень холестерину. А це, у свою чергу, впливає на серцево-судинну систему.

Тривожність

Не потрібно думати, що прийом кави може пройти абсолютно безслідно. Наприклад, від її регулярного вживання можуть розвинутися тривожні стани, неспокійний сон, безсоння. Залежність від кофеїну – найбільш частий наслідок, а його результатом є головний біль. Через передозування навіть реальний летальний результат. Тому важливо не зловживати кавою.

Зловживання кавою може викликати тривожність

Підвищиться кров'яний тиск

Підвищення артеріального тиску дуже частий наслідок кави. Як правило, він короткочасний. Але якщо пити каву щодня, то реальний розвиток постійних проблем. Тому варто пам'ятати, що у всьому потрібно знати міру. У тому числі це стосується і споживання напою, що бадьорить.

Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про те, що кавою потрібно насолоджуватися, а не пити її "відрами".

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