На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Що відбувається з організмом, якщо щодня пити каву
-
- 24
Ні для кого не є новиною той факт, що люди діляться на три типи: ті, хто п'є каву літрами; ті, хто насолоджується філіжанкою цього напою зранку та ті, хто терпіти не може каву. Ми ж вирішили розповісти, що буде з вашим організмом, якщо щодня пити каву. P.S. головне це робити з розумом!
Кава поліпшить настрій
Дослідники довели, що кава має один досить приємний ефект – вона покращує настрій. У цьому "винен" кофеїн у складі напою, що бадьорить. Його споживання сприймається головним мозком як позитивна дія, включаючи поліпшення мозкової діяльності, уваги, концентрації та настрою. Тому каву непогано пити при депресії. Вчені запевняють, що це може знизити ризик самогубства.
До теми: Чи можна насправді пити каву перед сном
Знижується ризик онкології
Онкологічні захворювання можна назвати бичем 21 століття. Але якщо пити каву, то можна знизити ризик розвитку цих недуг. Щоденна кава також знижує ризик розвитку діабету другого типу, хвороби Паркінсона, деменції, цирозу та недоумства. Однак варто пам'ятати, що вона корисна тільки в тому випадку, якщо пити її без цукру.
Кава покращує пам'ять
Кофеїн позитивно впливає на пильності, увазі, концентрації і настрої. Ми вже про це згадували. Але також кава допомагає поліпшити пам'ять, що особливо корисно для літніх людей, адже з віком ці функції згасають.
Покращує спортивні результати
Спортсменам корисно пити каву, адже це дозволяє поліпшити спортивні досягнення. При цьому підбадьорливий напій ні в якому разі не можна назвати допінгом. Кофеїн впливає на поліпшення фізичних характеристик, особливо у вправах на витривалість. Тому бажано пити каву перед тривалими тренуваннями. До того ж кава рятує від втоми, збільшуючи концентрацію і увагу на тренуваннях.
Підвищується рівень холестерину
Але у кави є і певні недоліки. Якщо пити її щодня, то велика ймовірність, що у вас підніметься рівень холестерину. Особливо це стосується кави, яка приготовлена за допомогою френч-преса. Суть в тому, що в такому напої більше кафестола, який і має властивість збільшувати рівень холестерину. А це, у свою чергу, впливає на серцево-судинну систему.
Тривожність
Не потрібно думати, що прийом кави може пройти абсолютно безслідно. Наприклад, від її регулярного вживання можуть розвинутися тривожні стани, неспокійний сон, безсоння. Залежність від кофеїну – найбільш частий наслідок, а його результатом є головний біль. Через передозування навіть реальний летальний результат. Тому важливо не зловживати кавою.
Підвищиться кров'яний тиск
Підвищення артеріального тиску дуже частий наслідок кави. Як правило, він короткочасний. Але якщо пити каву щодня, то реальний розвиток постійних проблем. Тому варто пам'ятати, що у всьому потрібно знати міру. У тому числі це стосується і споживання напою, що бадьорить.
Бережіть себе та своє здоров'я, а також не забувайте про те, що кавою потрібно насолоджуватися, а не пити її "відрами".
Особливо актуально влітку: Скільки кавуна можна їсти за день
-
15:49У Лондоні відкриють перший у світі готель для кімнатних рослин
-
15:31Несподівано: люди готові до того, щоб їх замінили роботи
-
15:15Гороскоп на 12 серпня 2019: Козероги та Діви вирішать усі свої проблеми
-
14:55Що відбувається з організмом, якщо щодня пити каву
-
14:32Bentley воскресила загублену модель гоночного авто
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
14:16Зірка Victoria's Secret позувала в елегантній чорній білизні
-
13:47Макіяж, який подобається усім чоловікам
-
13:27Чому влітку не можна займатися спортом на вулиці
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
12:46Кумедний пес зіпсував фотосесію закоханої парочки: але вийшло дуже круто!
-
12:18Еротичний ребус: фото серфінгістки у бікіні спантеличило мережу
-
11:44Мальовниче італійське село, за переїзд у яке платять гроші
-
11:14Huawei показала смартфон з новітнім LCD-дисплеєм
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
10:46Чи можна насправді пити каву перед сном
-
10:22Найбагатші сім'ї світу: хто вони
-
09:58Названа найкраща вправа для плаского животика
-
09:45Ірина Шейк похвалилася довгими ногами у яскравих образах
-
09:16Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
08:57Хайді Клум і Том Каулітц показали фото з медового місяця
-
08:33Величезний пітон налякав дітей, спустившись зі стелі у ванній: фотофакт
-
08:12Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні
- 10 серпня
-
21:55Такими ви їх ще не бачили: відомі зірки у незручних ситуаціях (18+)
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
13:04Як заготовити фруктове пюре: швидко і без зусиль
-
10:22Найбагатші сім'ї світу: хто вони
-
08:12Календар сезонних продуктів: які овочі та фрукти потрібно їсти у серпні
- 10 серпня
-
21:25Труси до вух: Оля Полякова спантеличила користувачів мережі провокативними фото
-
18:56Руйнуємо міфи: 10 популярних вигадок про літаки
-
16:30Артем Кай – у фіналі Ukrainian Song Project 2019: знайомство зі співаком нового покоління
-
14:15Бургерна шукає дегустатора бекону за 1000 доларів в день
-
12:25Як позбутися від неприємного запаху взуття в домашніх умовах
-
10:45ТОП-5 міфів про iPhone, в які варто припинити вірити у 2019 році
-
08:31Ці моделі авто можна викрасти за 10 секунд
- 09 серпня
-
21:00ТОП 5 товарів із секс-шопу, які варто спробувати кожній парі
-
18:27Ігор Грохоцький – у фіналі Ukrainian Song Project: як футболіст став успішним співаком
-
16:51Страви з кабачків: яскраві смачні рецепти з фото
-
15:00ТЕСТ: Вгадай комп'ютерну гру за одним кадром
-
11:5510 найкращих пісень Вітні Х'юстон, які назавжди залишаться у наших серцях
-
09:55Сміливі пози та розкуті дівчата: фотограф влаштував в Карпатах фотосесію у стилі НЮ (18+)
-
07:32Яйця, хліб і зелень: як приготувати королівський сніданок за кілька хвилин
- 08 серпня
-
22:17У цьому віці жінкам перестає подобатися секс
-
20:00Фільми і серіали про секс: рейтинг ТОП 15 для дорослих і не тільки (18+)
-
17:00On i Ona у фіналі Ukrainian Song Project 2019: все про точку G українського шоу-бізу
-
16:13Секрети успіху: 5 книг про те, як отримати бажане від життя
-
14:07Танці з зірками 2019: усі учасники нового сезону, які вийдуть на паркет
-
13:44THE HARDKISS випустили новий кліп "Хто, як не ти": дивіться і насолоджуйтесь
-
12:00Найкращі фільми для дітей: ТОП-25 стрічок для сімейного перегляду
-
08:25Представлено Samsung Galaxy Note10 та Note10+: чим вразили новинки