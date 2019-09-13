Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Кріпосна Міс Україна

Смартфони на Android отримали одну з ключових фішок iOS

  • 69
Тепер можна буде зробити повну резервну копію смартфона в "хмару" - фото 1
Тепер можна буде зробити повну резервну копію смартфона в "хмару"

Операційна система Android відома широким набором функцій і величезною кількістю додатків. Але до недавнього часу у користувачів iOS був вагомий привід залишатися на своїй операційці – автоматичне резервування всіх даних, включаючи фотографії та відеозаписи.

З запуском нового сервісу Google виправила цю ситуацію.

І ще: Задовго до презентації: в мережі з'явилися огляди Google Pixel 4 XL

Google об'єднала функцією створення резервних копій Android з можливостями хмарного сховища Google One. Тепер список автоматично вивантажуваної інформації доповнився мультимедійними файлами: зображеннями, відеозаписами і музичними треками.

Раніше в сервіс Google Drive за розкладом "відлітали" лише контакти, дані додатків і події календаря.

Користувачі Google One також отримали можливість керувати резервними копіями безпосередньо з мобільного додатку. Під час налаштування нового Android-гаджета всі раніше збережені дані будуть відновлені з хмари при вході в аккаунт. Спочатку така можливість була доступна лише власникам лінійки смартфонів Pixel.

Мінімальний тариф за сховище об'ємом 100 ГБ в Україні становить 45 гривень на місяць. Крім можливості створення резервних копій, передбачені функція ручного збереження різних файлів у хмару і сімейний доступ (до п'яти користувачів). Функція резервного копіювання доступна тільки для пристроїв під управлінням операційної системи Google Android.

Читайте також: Чому нові iPhone XI – найпровальніші пристрої компанії Apple

Джерело: Google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Серіал Кріпосна 2 сезон 15, 16 серія: дивитись онлайн драму СТБ
  • Вчора, 20:30
  • 4244
ТЕСТ: Вгадай авто за рекламним слоганом!
  • 11 вересня, 14:00
  • 662
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1749742
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Google