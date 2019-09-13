Смартфони на Android отримали одну з ключових фішок iOS

Тепер можна буде зробити повну резервну копію смартфона в "хмару"

Операційна система Android відома широким набором функцій і величезною кількістю додатків. Але до недавнього часу у користувачів iOS був вагомий привід залишатися на своїй операційці – автоматичне резервування всіх даних, включаючи фотографії та відеозаписи.

З запуском нового сервісу Google виправила цю ситуацію.

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Google об'єднала функцією створення резервних копій Android з можливостями хмарного сховища Google One. Тепер список автоматично вивантажуваної інформації доповнився мультимедійними файлами: зображеннями, відеозаписами і музичними треками.

Раніше в сервіс Google Drive за розкладом "відлітали" лише контакти, дані додатків і події календаря.

Користувачі Google One також отримали можливість керувати резервними копіями безпосередньо з мобільного додатку. Під час налаштування нового Android-гаджета всі раніше збережені дані будуть відновлені з хмари при вході в аккаунт. Спочатку така можливість була доступна лише власникам лінійки смартфонів Pixel.

Мінімальний тариф за сховище об'ємом 100 ГБ в Україні становить 45 гривень на місяць. Крім можливості створення резервних копій, передбачені функція ручного збереження різних файлів у хмару і сімейний доступ (до п'яти користувачів). Функція резервного копіювання доступна тільки для пристроїв під управлінням операційної системи Google Android.

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