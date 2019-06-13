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Смартфони на Android навчили розблокувати iPhone

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В Android з'явилася нова функція - фото 1
В Android з'явилася нова функція / dazeinfo

Компанія Google додала в смартфони Android нову функцію. Відтепер їх можна використовувати для входу в систему на iPhone і iPad.

При вході в обліковий запис Google на iOS йде запит двофакторної аутентифікації, який може бути підтверджений пристроєм Android. Під час розблокування використовується не Chrome (через обмеження iOS), як в ПК-версії, а з'єднання смартфона на Android з додатком Smart Lock від Google.

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Після введення всіх правильних налаштувань, користувач входить в обліковий запис Google на гаджеті iOS. При цьому додаток може зв'язується зі смартфоном на Android по Bluetooth. Далі необхідно підтвердити спробу входу в систему, після чого інформація передається на iOS-гаджет і здійснюється вхід.

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Джерело: 9to5google
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