Компанія ZTE показала безрамковий флагман Nubia Z18

У Пекіні компанія Nubia представила флагманський смартфон під назвою Z18. Новинка отримала дві конфігурації топового заліза, безрамковий дисплей без "моноброви" і просунуті можливості бездротового зв'язку.

Ні Феі, генеральний менеджер з продуктів Nubia, під час свого виступу розповів про характеристики пристрою.

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Новинка отримала 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160x1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9, що займає 91,8% передньої панелі. У верхній його частині розташована кругла виїмка під селфі-камеру.

ZTE Nubia Z18 / gizchina

Основна камера смартфона з підтримкою функцій AI складається з двох сенсорів на 16 і 24 мегапікселі, забезпечена оптичною стабілізацією та діафрагмою f / 1,6. Роздільна здатність фронтального модуля – 8 мегапікселів.

"Серцем" пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц. Базова версія смартфона оснащена 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті, тоді як в просунутій комплектації встановлено 8 Гб оперативної пам'яті і сховище на 128 ГБ. Слота для карт пам'яті апарат не отримав.

ZTE Nubia Z18 / gizchina

Смартфон оснащений роз'ємом USB Type-C, дактилоскопічним сканером, розташованим на задній панелі, динаміками з підтримкою DTS і батареєю на 3 450 мАг з функцією швидкої зарядки за технологією NeoCharge 2,5.

Працює апарат під управлінням Android 8.1 Oreo з фірмовою надбудовою Nubia UI 6.0. Варто відзначити наявність в апарата чотирьох MIMO-антен, що дозволяють "розігнати" швидкість передачі по Wi-Fi до 640 Мбіт/с.

Версія смартфона з 6 ГБ оперативної пам'яті надійде в продаж за ціною $ 410, просунутий варіант обійдеться в $ 480.

Реліз Nubia Z18 в Китаї запланований на 11 вересня 2018 року.

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