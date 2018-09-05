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Компанія ZTE показала безрамковий флагман Nubia Z18
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У Пекіні компанія Nubia представила флагманський смартфон під назвою Z18. Новинка отримала дві конфігурації топового заліза, безрамковий дисплей без "моноброви" і просунуті можливості бездротового зв'язку.
Ні Феі, генеральний менеджер з продуктів Nubia, під час свого виступу розповів про характеристики пристрою.
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Новинка отримала 6-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD + (2160x1080 пікселів) і співвідношенням сторін 18: 9, що займає 91,8% передньої панелі. У верхній його частині розташована кругла виїмка під селфі-камеру.
Основна камера смартфона з підтримкою функцій AI складається з двох сенсорів на 16 і 24 мегапікселі, забезпечена оптичною стабілізацією та діафрагмою f / 1,6. Роздільна здатність фронтального модуля – 8 мегапікселів.
"Серцем" пристрою став процесор Qualcomm Snapdragon 845 з тактовою частотою 2,8 ГГц. Базова версія смартфона оснащена 6 ГБ оперативної і 64 ГБ вбудованої пам'яті, тоді як в просунутій комплектації встановлено 8 Гб оперативної пам'яті і сховище на 128 ГБ. Слота для карт пам'яті апарат не отримав.
Смартфон оснащений роз'ємом USB Type-C, дактилоскопічним сканером, розташованим на задній панелі, динаміками з підтримкою DTS і батареєю на 3 450 мАг з функцією швидкої зарядки за технологією NeoCharge 2,5.
Працює апарат під управлінням Android 8.1 Oreo з фірмовою надбудовою Nubia UI 6.0. Варто відзначити наявність в апарата чотирьох MIMO-антен, що дозволяють "розігнати" швидкість передачі по Wi-Fi до 640 Мбіт/с.
Версія смартфона з 6 ГБ оперативної пам'яті надійде в продаж за ціною $ 410, просунутий варіант обійдеться в $ 480.
Реліз Nubia Z18 в Китаї запланований на 11 вересня 2018 року.
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