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Смартфон Xiaomi Mi 9T показали на перших "живих" фото

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Xiaomi Mi 9T незабаром покажуть офіційно - фото 1
Xiaomi Mi 9T незабаром покажуть офіційно

Слідом за витоками про реліз смартфона Xiaomi Mi 9T в інтернеті з'явилася інформація про дату презентації пристрою, а пізніше стала відома його орієнтовна ціна на старті продажів.

Сьогодні в мережі засвітилися і перші фотографії майбутньої новинки – відразу два джерела підтвердили дизайн і технічні характеристики гаджета.

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Перший знімок, опублікований у китайській соціальній мережі Weibo, демонструє роздрібну упаковку Mi 9T у конфігурації 6/64 ГБ. На другому знімку, зробленому в Дубаї, апарат вже розпакований, і його специфікації чітко видно на захисній заводській плівці.

Xiaomi Mi 9T уже засвітився у мережі - фото 331246

Як і Redmi K20, смартфон отримав процесор Qualcomm Snapdragon 730, 6,39-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю Full HD + і вбудованим сканером відбитків пальців, потрійну основну камеру з основним датчиком на 48 Мп і акумулятор на 4000 мАг з швидкою зарядкою потужністю 18 Вт.

Технічні характеристики Xiaomi Mi 9T - фото 331247

Дата початку продажів Xiaomi Mi 9T в Україні та інших регіонах не оголошена. Раніше стало відомо, що новинка отримає підтримку діапазону LTE band 20 і буде коштувати від $ 400 у залежності від конфігурації пам'яті.

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Джерело: Gizmochina
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