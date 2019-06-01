Стала відома ціна Xiaomi Mi 9T, і вона вас вразить

Ще до анонсу Redmi K20 у мережі з'явилася інформація про новинку Xiaomi під назвою Mi 9T. Хоча представники компанії ще не анонсували смартфон, він вже засвітився на сайті одного з інтернет-магазинів. Джерело витоку не тільки розкрило ціну апарат.

Один з менеджерів італійського онлайн-ритейлера Grossoshop підтвердив, що новинка – ребрендинг представленого раніше Redmi K20. Ключовою відмінністю смартфона на базі процесора Snapdragon 730 від китайської версії, як стверджується, стане підтримка діапазону LTE band 20.

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Згідно з даними на сторінці замовлення новинки, Xiaomi Mi 9T у модифікації 6/64 ГБ обійдеться європейським покупцям у € 389,99 (приблизно $ 400), версія 6/128 коштуватиме € 379,99 (близько $ 422). Для порівняння, китайська версія смартфона дебютувала з цінником $ 289 і $ 303 за аналогічні конфігурації.

З чуток, в інших регіонах, включаючи Індію, Redmi K20 Pro може надійти в продаж як Pocophone F2, а базова модель Redmi K20 – як Pocophone F2 Lite. Раніше стало відомо, що в Україні новинки з'являться під назвами Xiaomi Mi 9T і Mi 9T Pro.

Ціна апаратів в гривнях і дата релізу глобальної версії не оголошені.

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