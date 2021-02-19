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Смартфон Redmi K40 показали в роботі напередодні презентації: відео

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Смартфон Redmi K40 показали в дії - фото 1
Смартфон Redmi K40 показали в дії

Напередодні презентації серії смартфонів Redmi K40 у мережі з'являється все більше інформації про новинки. Слідом за офіційними тизерами з ключовими особливостями на просторах інтернету був опублікований відеоролик з демонстрацією роботи пристроїв.

На відео показані два робочі Redmi K40. Як видно, у смартфона плоский екран і досить тонка рамка, яка знизу дещо товстіша, ніж зверху.

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Фронтальна камера вбудована у невеликий отвір по центру. Раніше глава Redmi заявив, що вони поставили перед собою мету зробити найменший отвір. З чуток, його діаметр буде не більший ніж 2,8 міліметра.

За наявною інформацією, звичайний Redmi K40 отримає процесор Snapdragon 870, а Pro-версію оснастять топовим Snapdragon 888. У смартфонах очікується OLED-дисплей, акумулятор місткістю не менше 4500 мАг і основна камера з роздільною здатністю 108 Мп.

Презентація смартфонів запланована на 25 лютого. Вже оголошено, що ціна Pro-версії стартуватиме з позначки у $ 464.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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