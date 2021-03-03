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Смартфон OPPO Find X3 Pro з'явився у фантастичному проморолику: круте відео

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У роликах показують можливості OPPO Find X3 Pro - фото 1
У роликах показують можливості OPPO Find X3 Pro

Напередодні презентації OPPO Find X3 Pro у мережі з'явилися два яскраві трейлери. Вони демонструють ключові фішки флагмана. Крім особливостей пристрою, ролики показали і його оригінальний дизайн, підтвердивши попередні інсайдерські публікації з зображеннями апарату.

Відомий мережевий інформатор Еван Бласс опублікував два відео, які демонструють функціональність OPPO Find X3 Pro.

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Перший ролик, знятий у дусі фантастичного блокбастера, дозволяє оцінити екран смартфона з частотою оновлення 120 Гц і "заглянути" у додаток камери. Другий, традиційніший проморолик, наголошує глядачу на деталях дизайну як незвичайного модуля основної камери, так і всього корпусу пристрою.

Смартфон отримає процесор Snapdragon 888, захист від води та пилу за стандартом IP68, а також функцію швидкої зарядки (65 Вт по кабелю і 30 Вт за допомогою бездротового зарядного пристрою). Відмінними рисами камери новинки стануть 60-кратний зум, кінематографічний режим і обробка картинки за допомогою ШІ-алгоритмів.

Презентація гаджета відбудеться 11 березня. У цей же день від компанії чекають прем'єри доступніших моделей – OPPO Find X3 Neo і Find X3 Lite.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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