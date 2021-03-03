Експерти DxOMark протестували OnePlus 8T: його камери їх відверто засмутили

Фахівці порталу DxOMark винесли вельми несподіваний вердикт камері OnePlus 8T. На їхню думку, смартфон кінця 2020 року знімає не тільки гірше за раніше випущений OnePlus 8 Pro, але навіть поступається моделям компанії 2019 року.

За словами співробітників DxOMark, OnePlus 8T пропонує потужний процесор і великий якісний дисплей, що робить його дуже цікавим апаратом для багатьох користувачів.

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Основна камера видає непогані фото і відео, але тільки в умовах гарного освітлення. Однак навіть зроблені в ідеальних умовах знімки краще не наближати та не розглядати в деталях. Ультраширококутний модуль також далеко не ідеальний, адже сильно шумить.

У цілому ж експерти відзначили хорошу експозицію в більшості умов, непогану деталізацію фону, приємний ефект боке в портретному режимі й ефективну стабілізацію відео при хорошому освітленні й у приміщенні.

Разом з тим камера OnePlus 8T неточно передає кольори на фото і відео, особливо при малій кількості світла, має обмежений динамічний діапазон, сильно шумить, сильно втрачає деталі при масштабуванні, не здатна стабільно утримувати фокусування при слабкому освітленні та різкій зміні фокусу.

За підсумками усіх тестів камера OnePlus 8T отримала всього 111 балів. Стільки ж у бюджетного Pixel 4a. Для порівняння, випущені у 2019 році OnePlus 7 Pro й OnePlus 7T Pro отримали 114 балів, а OnePlus 8 Pro – 118.

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