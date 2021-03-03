На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Експерти DxOMark протестували OnePlus 8T: його камери їх відверто засмутили
-
- 16
Фахівці порталу DxOMark винесли вельми несподіваний вердикт камері OnePlus 8T. На їхню думку, смартфон кінця 2020 року знімає не тільки гірше за раніше випущений OnePlus 8 Pro, але навіть поступається моделям компанії 2019 року.
За словами співробітників DxOMark, OnePlus 8T пропонує потужний процесор і великий якісний дисплей, що робить його дуже цікавим апаратом для багатьох користувачів.
Раніше: DxOMark протестував Galaxy S21 Ultra: його камера гірша, ніж у торішнього флагмана
Основна камера видає непогані фото і відео, але тільки в умовах гарного освітлення. Однак навіть зроблені в ідеальних умовах знімки краще не наближати та не розглядати в деталях. Ультраширококутний модуль також далеко не ідеальний, адже сильно шумить.
У цілому ж експерти відзначили хорошу експозицію в більшості умов, непогану деталізацію фону, приємний ефект боке в портретному режимі й ефективну стабілізацію відео при хорошому освітленні й у приміщенні.
Разом з тим камера OnePlus 8T неточно передає кольори на фото і відео, особливо при малій кількості світла, має обмежений динамічний діапазон, сильно шумить, сильно втрачає деталі при масштабуванні, не здатна стабільно утримувати фокусування при слабкому освітленні та різкій зміні фокусу.
За підсумками усіх тестів камера OnePlus 8T отримала всього 111 балів. Стільки ж у бюджетного Pixel 4a. Для порівняння, випущені у 2019 році OnePlus 7 Pro й OnePlus 7T Pro отримали 114 балів, а OnePlus 8 Pro – 118.
Читайте також: ТОП найпотужніших Android-смартфонів лютого: лідер вас вразить
-
15:51Як зупинити кров з носа у дитини: порада від парамедика (відео)
-
15:23Укрпошта випустила перші в історії України марки у жанрі НЮ: фото
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
14:28Японський мільярдер шукає компанію для польоту навколо Місяця
-
14:14Експерти DxOMark протестували OnePlus 8T: його камери їх відверто засмутили
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
13:49Науковці відтворили вигляд стародавніх предків людини
-
13:20Співачка Демі Ловато здивувала новою зачіскою і схудненням без дієт (відео)
-
12:46Ілон Маск створить нове місто у Техасі
-
12:18Instagram випадково забрав у користувачів лайки: перші деталі
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
11:19Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)
-
10:52Десерт у вигляді собаки: епічне відео розсмішило мережу
-
10:25THE HARDKISS – Обійми: дивіться новий кліп, знятий в метро у Києві
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
09:54Погода в Україні 3 березня: прогноз на сьогодні по містах
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
08:539 незвичайних вправ для розвитку креативності
-
08:31Названо неочікувану причину появи зайвої ваги
-
07:59Дружина Ілона Маска Grimes продала колекцію цифрового мистецтва за 6 мільйонів доларів
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
-
07:13Насіння соняшника, гарбуза або льону: чому корисно їсти хліб з такими добавками
- 02 березня
-
22:06Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров, ALEKSEEV: слухайте крутий квартет
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
21:31ТОП найпотужніших Android-смартфонів лютого: лідер вас вразить
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
-
14:20Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу
-
11:50Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня
-
08:27Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого
-
08:48Стівен Сігал особисто презентував українську броньовану амфібію Storm: фото, відео