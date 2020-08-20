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Смартфон навчили визначати ступінь алкогольного сп'яніння
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Вчені-медики з Піттсбурзького університету розробили мобільний додаток, який здатний визначити, наскільки п'яний користувач. Дути при цьому нікуди не треба. Читайте далі, як це працює.
Аби додаток визначив ступінь сп'яніння користувача, смартфон потрібно прикріпити до нижньої частини спини і походити з ним вперед-назад. Далі програма проаналізує, чи була прямою хода, і зробить висновок.
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Роботу додатка перевіряли на добровольцях. Групу людей віком від 21 до 43 років напоїли коктейлями з горілкою, після чого протягом семи годин перевіряли їхній ступінь сп'яніння: спочатку волонтери робили 10 кроків вперед-назад зі смартфоном, а потім дулу в алкотестер. Додаток у 90% випадків встановив, що люди були дуже п'яні для того, щоб сідати за кермо.
Програма використовує вбудовані в телефон акселерометр і гіроскоп – прилади, що визначають положення гаджета в просторі. Вони вимірюють швидкість ходи і то, як сильно хитає людини з боку в бік, а потім програма порівнює ці дані з тверезою ходою людини. Чим більше відхилень – тим вищий рівень сп'яніння.
Вчені здогадуються, що в поточному вигляді програма не підходить для широкого використання – навряд чи всім буде зручно кріпити телефон за спину. Зараз вони перевіряють, чи буде додаток працювати так само добре, якщо телефон перебуває в руці або кишені. У майбутньому розробники хочуть піти ще далі і зробити так, щоб додаток сам попереджав людину, коли зафіксує високий рівень сп'яніння.
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