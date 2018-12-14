Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019 Динамо

Смартфон Huawei P Smart 2019: відома ціна та дата старту продажів в Україні

  • 14
Huawei P Smart 2019 можна буде купити наприкінці грудня - фото 1
Huawei P Smart 2019 можна буде купити наприкінці грудня

Нещодавно компанія Huawei представила свій середнячок P Smart 2019. В Україні пройшла спеціальна подія, на якій розповіли про старт продажів і ціни на ринку.

Доступним Huawei P Smart 2019 буде з 20-х чисел грудня, а коштуватиме він 6499 гривень.

І ще: iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року

Нагадаємо, що Huawei P Smart 2019 – логічне продовження моделі P Smart, яке отримало оновлений дизайн, більший дисплей, потужніший процесор і кращі модулі камери. Одна з найсильніших сторін апарата – NFC для безконтактних платежів. Це відмінне доповнення до хорошого пристрою, яке змусить китайських конкурентів трішки напружитися.

Huawei P Smart 2019 коштуватиме від 6499 гривень - фото 295053
Huawei P Smart 2019 коштуватиме від 6499 гривень / Pingvin

Стосовно технічних характеристик, то смартфон отримав 6,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 і невеликим вирізом для фронтальної камери. Основних камер дві – на 13 і 2 Мп. Також пристрій отримав сканер відбитків пальців і роз'єм для навушників. За продуктивність відповідає процесор Kirin 710 з відеоприскорювачем Mali-G51 MP4.

В Україні буде продаватися версія з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карт MicroSD.

Набір безпровідних інтерфейсів складається з Wi-Fi, Bluetooth 5.0 та NFC. За автономність відповідає незйомний акумулятор на 3400 мАг.

Читайте також: Найкращі бюджетні смартфони 2018 року: рейтинг Радіо МАКСИМУМ

Джерело: ITC
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Новий рік 2019 на морі: найкращі дешеві варіанти
  • 10 грудня, 17:21
  • 920
У чому зустрічати Новий 2019 рік Свині: який одяг буде модний
  • 10 грудня, 14:15
  • 1307
iPhone XR та Xiaomi Mi Mix 3: найкращі флагманські смартфони 2018 року
  • 11 грудня, 12:15
  • 752
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Смартфони