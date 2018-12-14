Смартфон Huawei P Smart 2019: відома ціна та дата старту продажів в Україні

Huawei P Smart 2019 можна буде купити наприкінці грудня

Нещодавно компанія Huawei представила свій середнячок P Smart 2019. В Україні пройшла спеціальна подія, на якій розповіли про старт продажів і ціни на ринку.

Доступним Huawei P Smart 2019 буде з 20-х чисел грудня, а коштуватиме він 6499 гривень.

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Нагадаємо, що Huawei P Smart 2019 – логічне продовження моделі P Smart, яке отримало оновлений дизайн, більший дисплей, потужніший процесор і кращі модулі камери. Одна з найсильніших сторін апарата – NFC для безконтактних платежів. Це відмінне доповнення до хорошого пристрою, яке змусить китайських конкурентів трішки напружитися.

Huawei P Smart 2019 коштуватиме від 6499 гривень / Pingvin

Стосовно технічних характеристик, то смартфон отримав 6,2-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 2340х1080 пікселів, співвідношенням сторін 19,5: 9 і невеликим вирізом для фронтальної камери. Основних камер дві – на 13 і 2 Мп. Також пристрій отримав сканер відбитків пальців і роз'єм для навушників. За продуктивність відповідає процесор Kirin 710 з відеоприскорювачем Mali-G51 MP4.

В Україні буде продаватися версія з 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карт MicroSD.

Набір безпровідних інтерфейсів складається з Wi-Fi, Bluetooth 5.0 та NFC. За автономність відповідає незйомний акумулятор на 3400 мАг.

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