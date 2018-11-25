Смартфон Huawei Mate 20 Pro пройшов випробування на міцність

Відеоблогер Зак Нільсон перевірив на міцність флагманський смартфон Huawei Mate 20 Pro.

Нагадаємо, що смартфон Mate 20 Pro спереду та ззаду прикритий загартованим склом, оснащений потрійною основною камерою, а також сканером відбитків пальців в дисплеї.

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Отже, Huawei Mate 20 Pro дряпається так само, як і будь-який інший смартфон з металевим корпусом і склом з обох сторін. Потрійна камера – одна з головних фішок пристрою – надійно захищена від пошкоджень загартованим покриттям. Блогер з'ясував, що при впливі вогню пікселі на AMOLED-екрані вигорають і не повертаються до нормального стану, як це відбувається з IPS-матрицями.

Коли прийшов час згинання, то смартфон впорався з випробуванням і не зламався, але скло поверх дисплея тріснуло. Ймовірно, це сталося через загнуті краї. Втім, користуватися пристроєм можна і в такому стані, проте сканер відбитків більше не здатний правильно розпізнати палець.

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