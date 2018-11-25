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Смартфон Huawei Mate 20 Pro пройшов випробування на міцність

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Huawei Mate 20 Pro виявився міцним горішком - фото 1
Huawei Mate 20 Pro виявився міцним горішком / Engadget

Відеоблогер Зак Нільсон перевірив на міцність флагманський смартфон Huawei Mate 20 Pro.

Нагадаємо, що смартфон Mate 20 Pro спереду та ззаду прикритий загартованим склом, оснащений потрійною основною камерою, а також сканером відбитків пальців в дисплеї.

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Отже, Huawei Mate 20 Pro дряпається так само, як і будь-який інший смартфон з металевим корпусом і склом з обох сторін. Потрійна камера – одна з головних фішок пристрою – надійно захищена від пошкоджень загартованим покриттям. Блогер з'ясував, що при впливі вогню пікселі на AMOLED-екрані вигорають і не повертаються до нормального стану, як це відбувається з IPS-матрицями.

Коли прийшов час згинання, то смартфон впорався з випробуванням і не зламався, але скло поверх дисплея тріснуло. Ймовірно, це сталося через загнуті краї. Втім, користуватися пристроєм можна і в такому стані, проте сканер відбитків більше не здатний правильно розпізнати палець.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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