Інсайдери розсекретили кількість камер ASUS ZenFone Max Pro M2

Незадовго до офіційного анонсу ASUS ZenFone Max Pro M2 у мережу витекли не тільки докладні характеристики майбутньої новинки, а й цілий відеоролик, який докладно демонструє дизайн апарата.

Він був видалений через кілька хвилин після публікації, а в Twitter-акаунті компанії тут же з'явився тизер з натяком на потрійну камеру і датою анонсу.

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Але інтригу зберегти не вдалося: кадри з інсайдерського відео розійшлися мережею і продемонстрували користувачам, як буде виглядати смартфон і скільки камер він отримає насправді.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційній сторінці ASUS Indonesia в Twitter, ZenFone Max Pro M2 буде представлений вже в наступному місяці. Написи, які супроводжують банер, повідомляють про велику місткість акумулятора та високу продуктивність процесора, а зображення смартфона обрізане і приховує третій об'єктив основної камери – в кадрі видно лише його частину.

Однак завдяки скріншотам видаленого інсайдерського огляду від YouTube-каналу GadgetsNow стало ясно, що апарат отримав всього два сенсори тильного фотомодуля з роздільною здатністю 12 Мп (f / 1.8) і розміром пікселя 1,25 мкм. На місці третього, прихованого на рендері, знаходиться LED-спалах. Фронтальна камера одна з сенсором на 13 Мп (f / 2.0).

Засвітилися на відео і інші характеристики пристрою. Новинка отримала IPS-дисплей з роздільною здатністю 2220x1080 пікселів і співвідношенням сторін 19: 9. Додатково екран прикритий захисним склом Corning Gorilla Glass 6. Сканер відбитків пальців розташувався по центру задньої кришки корпусу.

Усередині апарату імовірно встановлений процесор Snapdragon 660, 6 ГБ оперативної пам'яті та накопичувач на 64 ГБ. Місткість акумулятора, з підтримкою технології швидкої зарядки Quick Charge 3.0, за наявною інформацією, становить 5000 мАг.

Офіційний анонс ASUS ZenFone Max Pro M2 відбудеться 11 грудня.

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