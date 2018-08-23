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Смартфон Google Pixel 3 XL засвітився на чорному ринку

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Google Pixel 3 XL купив український блогер - фото 1
Google Pixel 3 XL купив український блогер / iXBT.

Смартфон Google Pixel 3 XL неодноразово з'являвся на інсайдерських фотографіях та навіть ставав героєм відеороликів.

Але, як з'ясувалося, Google допустила куди більш масштабний витік: флагманський смартфон уже встиг з'явитися на чорному ринку задовго до офіційного анонсу.

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Оголошення про продаж Google Pixel 3 XL з'явилося в Telegram. За словами продавця, першим покупцем новинки став український блогер Іван Лучков, котрий раніше опублікував відеоролик з докладною демонстрацією гаджета.

Google Pixel 3 XL був проданий на 'чорному' ринку - фото 271765
Google Pixel 3 XL був проданий на "чорному" ринку / Phonearena

Повідомляється, що кількість смартфонів обмежена, і всі вони знаходяться на складі в Великобританії. Доставку нібито можна оформити через DHL і FedEx. Також посередник стверджує, що Google не має змоги віддалено заблокувати пристрої.

Крім передрелізного Pixel 3 XL, за який просять $ 2 000, невідомий пропонує і Pixel 2 XL за ціною в $ 665 за версію 128 ГБ з повним комплектом. За "голий" апарат просять менше – $ 565.

Служба безпеки та юристи Google вже зв'язалися з представниками заводу Foxconn, щоб прояснити ситуацію і з'ясувати, як смартфони могли опинитися на чорному ринку до серійного випуску.

Google Pixel 3 XL ще не був офіційно представлений: імовірно, анонс повинен відбутися 4 жовтня 2018 року.

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Джерело: Phonearena
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